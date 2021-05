Jandro encuentra los ases y no sabrás cómo lo ha hecho: el truco de magia para '20Minutos'

"Tigres, leones, palomas y un elefante" es lo que Jandro quería traer a 20minutos.es para su truco de magia en exclusiva, pero por motivos de aforo se decidió hacer algo más pequeño pero no menos espectacular.

El ganador de tres trofeos Fool Us en Las Vegas acudió a la redacción de este medio para hablarnos de la magia y, como no, para hacerla.

Muy hábil con las cartas, el truco consistía en encontrar, sin más, los ases de una baraja, si es que eso se puede hacer sin más.

Tras barajar el mazo, el mago fue capaz, simplemente golpeando las cartas, de ir sacando los tres primeros ases, a una velocidad y con una magia que ni siquiera la cámara es capaz de desvelar.

El cuarto as tuvo un truco dentro del truco, pues no era el As de corazones... pero solo hubo que contar para encontrarlo.

Jandro demuestra así cómo comenzó en la magia, con una serie de fascículos de Juan Tamariz, que le unieron para siempre a esta profesión y al gusto por la magia de cerca.