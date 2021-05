La boda de Fidel y Rocío Carrasco y su distanciamiento con David, este miércoles en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'

Este miércoles, desde las 22:00 se podrá seguir en Telecinco el capítulo número 10 de Rocío, contar la verdad para seguir viva. Esta entrega se suma a las ya emitidas de una docuserie que no está dejando títere con cabeza por las personas a las que señala y los conocimientos que divulga sobre violencia machista.

El capítulo, llamado Vibro, responderá a una pregunta que se ha formulado hasta la propia Rocío Flores en El programa de Ana Rosa: ¿Por qué se distanció Rocío Carrasco de su hijo pequeño, David Flores, y por qué siguen sin recobrar el contacto?

Y es que, en los capítulos ya emitidos se perfila a un niño que, pese a la polarización de las circunstancias, se desvivía por su progenitora. El programa acogerá hechos que tuvieron lugar entre 2013 y diciembre de 2016.

Entre ellos, Rocío Carrasco ofrecerá su testimonio y recuerdos sobre el estreno de Hable con ellas en Telecinco, su boda con Fidel Albiac o la mayoría de edad de sus hijos, Rocío y David, cuya consecuencia final fue dejar de ver a este último.

Su testimonio será comentado por Ana Bernal-Triviño, Marc Giró y Paloma García Pelayo. “David empieza a cambiar desde que su hermana ya no vive en mi casa. El padre se iba a ver al niño al colegio cuando le tocaba conmigo. Le esperaba a la salida y le iba diciendo cosas. El niño me decía que su padre le había dicho que iba a grabar un disco y que no hacía falta que estudiara porque lo iba a llevar a La voz”, relata Rocío Carrasco en el avance del capítulo.

Este miércoles a las 22:00h en @telecincoes

EPISODIO 10: VIBRO

"David empieza a cambiar a partir de que su hermana no está en casa. El último día que veo a mi hijo es el 23 de junio de 2016. Ese día me doy cuenta de que he parido dos veces pero que no tengo a ninguno de los dos" pic.twitter.com/FcSBjdgeLr — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) May 10, 2021

“El último día que veo a mi hijo es el 23 de junio de 2016. Me limito a poner una reclamación judicial, esta dice que devuelva al niño inmediatamente al domicilio materno y eso no sucede. Ese día me doy cuenta de que he parido dos veces, pero ya no tengo a ninguno de los dos”, recuerda Carrasco.