Aitiana: "Busco en 'First dates' al típico chico malote que te entra por los ojos"

Nada más llegar a First dates este martes, Aitiana sorprendió al equipo del programa por su nombre. Al sentarse en la barra del local de Cuatro, Matías Roure le preguntó: "¿Tu nombre es Aitana?". La joven le corrigió y el barman exclamó: "Eso es un invento de tu madre...".

La gaditana se definió como "una chica lanzada porque si quiero conocer a un chico que me gusta, voy a presentarme, no me hace falta nadie que lo haga ni me da vergüenza".

Lidia Torrent quiso saber qué había ido a buscar al programa: "Una persona que me guste físicamente, obviamente, que sea guapo, simpático, que le guste hablar porque yo no me callo, y de estilo malote porque son los típicos que ves llegar y te entran por los ojos", afirmó Aitiana.

Aitiana, en ‘First dates’. MEDIASET

Su cita fue Francisco, que señaló que "no he tenido muchas relaciones serias porque me gusta salir, soy un chico muy divertido". Sobre sus parejas admitió que "mis novias llegan a un punto que no se fían de mí, pero no les doy motivos".

"Me encanta esta pareja", aseguró Roure al ver a ambos jóvenes en la barra de First dates. La gaditana le respondió, nada más conocer al sevillano y sin apenas haber intercambiado una palabra: "¿Para cuándo la boda?".

Durante la cena, Francisco le gastó una broma a su cita que no le gustó mucho. Aitiana afirmó que llevaba soltera tres años y medio, a lo que el sevillano contestó: "Todavía tengo novia". La joven puso los ojos como platos, pero él, inmediatamente, le dijo que no era verdad.

Aitiana y Francisco, en ‘First dates’. MEDIASET

"¿Dónde puedo terminar la cita?", preguntó la gaditana, pero al final se lo tomó con humor y continuó cenando para conocer un poco más a su pareja: "A los sevillanos les gusta ponerlo todo muy bonito, son muy zalameros", aseguró la joven.

Al final, Francisco sí que quiso tener una segunda cita con Aitiana "porque ya me he aprendido su nombre, que no es nada fácil". La gaditana, por su parte, también quiso volver a quedar "porque me lo he pasado muy bien".