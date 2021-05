Fernando Colomo, en 'El hormiguero': "La monogamia no es algo natural"

El hormiguero trató un tema este martes más habitual en las conversaciones de los comensales de First dates que en el programa de Antena 3. Y es que el poliamor fue el protagonista del día, como suele suceder en el restaurante de Carlos Sobera en Cuatro.

Los invitados fueron Toni Acosta y Fernando Colomo, protagonista y director de Poliamor para principiantes, su nueva película que se estrenará en cines el próximo 21 de mayo. Ambos comentaron con Pablo Motos los matices de esta definición amorosa.

El 21 de mayo se estrena “Poliamor para principiantes”, una película protagonizada por Toni Acosta y dirigida por Fernando Colomo #ColomoAcostaEH pic.twitter.com/ToaNvaeAWM — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 11, 2021

El presentador destacó que si el poliamor se trataba de una moda, a lo que Colomo respondió que "ha venido para quedarse, pero lleva mucho tiempo. Ahora a cualquiera que le preguntemos sobre este tema le tienta conocer más sobre esta opción y, además, lo practica más gente de la que pensamos".

"Los que lo practican están muy orgullosos, no me he encontrado a nadie que me lo cuente como un secreto", afirmó Acosta, mientras que el director añadió: "En el poliamor todo se cuenta, todo se habla, hay una pareja principal y luego puede haber otras parejas".

"No es un vale todo, son muy serios, la ética es fundamental, la sinceridad... eso en la teoría porque en la práctica no debe ser tan fácil", admitió el invitado. Al escucharle, Motos quiso saber su opinión sobre la monogamia: "¿Es una gran idea?", a lo que Colomo contestó que "creo que no es natural".

Fernando Colomo y Toni Acosta, en ‘El hormiguero’. 20minutos | ATRESMEDIA

Acosta, por su parte, señaló: "Yo creo en todo, si estas contento con la monogamia genial, pero es verdad que cuando empecé con esta película empecé a descubrir que había mucha gente que seguía el poliamor".

"¿Los espectadores que vean la película sentirán ganas de experimentarlo?", comentó el presentador. El director afirmó que "la película es un curso para principiantes, pero creo que después de verla hay que esperar para que todo repose un poco y se abra la mente". Acosta añadió que "depende del estado en el que esté su relación mientras ve la película".

La actriz también quiso explicar algunos términos del poliamor para que los espectadores se familiarizaran con ellos: "La ENR (Energía de la Nueva Relación) es cuando tu pareja se enamora de otro y tú te pones contento, eso hace que te beneficies de esa nueva energía", explicó.

Toni Acosta y Fernando Colomo, en ‘El hormiguero’. ATRESMEDIA

"También está el 'Unicornio', una mujer bisexual que interactúa con una pareja heterosexual y el 'Acuerdo de fluidos', que es cuando abres la pareja y entre todos quieren disfrutar sin protección con ese acuerdo", comentó Acosta.

Para concluir, Motos les preguntó si serían capaces de enamorarse de dos personas: "Pienso que sí, es un problema de educación, nos hemos educado con aquello de la media naranja, pero esto abre muchas posibilidades, el amor es no es exclusivo y enorme", aseguró Colomo. "Creo que el poliamor me estresaría un poco", admitió la invitada.