Fernando Guallar comparte las secuelas que le ha dejado la Covid a sus 32 años: "Llevo cuatro meses en tratamiento"

El duro testimonio del periodista Carles Francino sobre su batalla contra la Covid-19 ha provocado que otros rostros conocidos se pronuncien acerca de los efectos y las secuelas que la enfermedad ha dejado en miles de personas. Un sector de la población en el que se encuentra el actor Fernando Guallar.

El rostro de Velvet Colección compartió el relato de Francino en su regreso a La Ventana, el programa del que se ausentó 47 días atrás, para concienciar a sus seguidores y, en especial, a los jóvenes, sobre la gravedad de la pandemia.

"Tengo 32 años y llevo cuatro meses en tratamiento por una trombosis pulmonar a causa del Covid", avanzó el actor de películas como Explota explota (2020) o Gente que viene y bah (2019) a través de un tuit.

Tengo 32 años y llevo cuatro meses en tratamiento por una trombosis pulmonar a causa del CoVid.



Creo que es necesario que mucha gente joven conozca este tipo de casos para que se piense dos veces su comportamiento ante este desastre.



Suscribo cada palabra de Carles.

Salud 💙 https://t.co/h0Fu9FTGqc — Fernando Guallar (@fernandoguallar) May 10, 2021

"Creo que es necesario que mucha gente joven conozca este tipo de casos para que se piense dos veces su comportamiento ante este desastre. Suscribo cada palabra de Carles", zanjó el intérprete.

Las palabras del actor han provocado que otros usuarios de Twitter cuenten su experiencia con el coronavirus. "Yo, con 36, me he perdido el nacimiento de mi hijo. Y 3 días hospitalizado en observación para vigilar una neumonía bilateral. Esto no es una broma", reza la respuesta más destacada.