Bronca en la Cámara al acusar una miembro del PP al BNG de "estar de lado de los que disparan a la Guardia Civil"

Esta expresión ha generado protestas en la bancada de la oposición e, inmediatamente, el presidente de la Cámara, el popular Miguel Ángel Santalices, ha aclarado que no constaría en el diario de sesiones. Por esto mismo, Prado ha aceptado "reformular" la frase para matizar que los integrantes del BNG "se sacan fotos con el señor Otegi", líder de EH Bildu condenado por el Tribunal Supremo "por formar parte de una organización criminal".

El rifirrafe se ha producido en medio del debate de una moción de los nacionalistas para reclamar al Estado la transferencia de las competencias pendientes, entre ellas las de tráfico. Precisamente, sobre esta materia se encuentra en trámite en el Parlamento autonómico un proyecto de ley orgánica -para remitir al Congreso- que superó su primer escollo gracias a la abstención de los populares.

A raíz de esta polémica votación, el Grupo Popular se reunión este mismo lunes con representantes de la Benemérita para aclararles que renunciarían a las competencias en tráfico si eso implicaba que este cuerpo tuviese que abandonar Galicia.

En esta misma línea se ha reafirmado este martes la diputada Paula Prado, para seguidamente pronunciar la polémica frase: "Nosotros vamos a estar siempre del lado de la Guardia Civil, porque para estar de lado de los que disparan a la Guardia Civil ya están ustedes (el BNG)".

EL BNG RESPONDE CON IRONÍA

Ante esta acusación, que ha quedado retirada del diario de sesiones, el diputado del Bloque Luís Bará, encargado de defender la moción, ha optado por la ironía para contestarle en su turno de cierre: "Le debieron echar guindilla en el café".

El nacionalista también ha aprovechado este tono para bromear con que Paula Prado "superó" a la dirigente de Vox Rocío Monasterio como "heroína de la Guardia Civil": "Está usted en el 'top 10'".

Por su parte, el viceportavoz parlamentario del PSdeG, Pablo Arangüena, ha acusado a la popular de ser "representante de la sección de Vox del PP de Galicia" y ha afeado al presidente del Parlamento que mientras a ella "se le aplaude por decir barbaridades" el resto de grupos deben tener "una precaución extrema" con sus palabras.

"CERO TRANSFERENCIAS" EN 12 AÑOS

En cualquier caso, la moción que ha defendido Bará y que ha sido tumbada con el 'no' de los populares buscaba avanzar en competencias después de que "en 12 años de gobierno" del PP en la Xunta se consiguiesen "cero transferencias", lo que provocó que la gallega se quedase "detrás de otras comunidades". "No solo de las llamadas nacionalidades históricas, sino de otras regiones", ha lamentado.

Dicho esto, ha afeado al PP que en su momento aceptase la admisión a trámite de la transferencia de las competencias de tráfico "y ahora ya ponen palos en las ruedas" tras "una reunión clandestina" con integrantes de la Benemérita.

"No se preocupe por la Guardia Civil ni por las transferencias de tráfico, que la policía gallega -que prevé crear esa ley- está abierta a todo el mundo para quien quiera acceder a ese cuerpo policial propio", ha dicho.

ENMIENDA DEL PP

Durante el debate, Prado (PP) ha apelado a "distinguir" aquellas reivindicaciones que son "urgentes", porque "las necesidades de Galicia van mucho más allá que los traspasos de competencias".

En este sentido, ha presentado una enmienda -aceptada por el BNG como adición a su moción, aunque no ha sido suficiente para que los populares votasen a favor- para pedir al Estado los 204 millones de euros correspondientes a una mensualidad del IVA después de que el Tribunal Supremo diese la razón a la Xunta en su reclamación.

La enmienda del PPdeG también incluía la reclamación de la titularidad de la AP-9 "con los fondos correspondientes" para su gestión, así como las competencias sobre el dominio público marítimo-terrestre.

EL PSDEG RECHAZA "EL MIMETISMO"

Por su parte, Arangüena (PSdeG) se ha posicionado "a favor del avance en el autogobierno" en un "enfoque político federal", pero ha rechazado las posturas nacionalistas para justificar su abstención en la votación.

Precisamente, el socialista ha censurado que el Bloque caiga en "el mimetismo" a otros territorios del Estado: "El BNG está apostando, paradójicamente, que nuestro autogobierno lo decidan otros por nosotros".

Asimismo, Arangüena ha instado a los nacionalistas a "superar la tribu y adentrarse en el mundo". "No perdamos de vista que estamos en medio de una tormenta y no nos extraviemos con cuestiones identitarias que no nos llevan a ninguna parte", ha zanjado.