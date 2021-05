Un profesor de la UCAV considera que "la burbuja del bitcoin pinchará cuando suficientes propietarios quieran vender"

El bitcoin es un "activo digital y en sí mismo no es burbujístico", aunque sí considera estar ante una burbuja "debido a la actitud especulativa de muchos, tal vez la mayoría, compradores de bitcoin que lo adquieren con la intención de venderlo más caro y hacerse ricos", ha indicado en un comunicado.

Además, según señala Sanz, esta burbuja "pinchará cuando suficientes propietarios de esta criptomoneda quieran vender para consolidar sus ganancias".

En cuanto a que el bitcoin pueda ser considerado o no dinero, para el profesor de la UCAV no lo es, ya que "no cumple las funciones básicas del dinero: depósito de valor, unidad de cuenta y medio de cambio", por lo que "muy pocos padres de familia hipotecados aceptarían recibir su sueldo en bitcoins.

Las empresas que aceptan pagos en bitcoins los cambian automáticamente a dólares o euros, "salvo que tengan una expectativa muy clara sobre la apreciación de esta criptomoneda".

Además, Sanz considera que el bitcoin tampoco va a llegar a convertirse en dinero "porque nunca va a tener un valor estable debido a que bitcoin tiene una oferta rígida que da lugar a que las subidas en su demanda se conviertan en alzas de sus precios y las bajadas en caídas".

"Bitcoin no puede competir contra monedas que sí que logran un equilibrio dinámico entre su oferta y demanda y que, por tanto, tienen un valor más o menos estable en el mercado", ha añadido.

"Al igual que unas zapatillas, el valor deriva de la apreciación subjetiva que le conceden sus propietarios, puede valer cero si nadie lo considera útil o 1 millón de dólares si la gente lo considera así de valioso", ha explicado, si bien "el problema es que la subida de su precio se basa en la expectativa de un valor creciente", pero "¿cuánto durará esta expectativa?", se ha preguntado.