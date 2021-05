La Fira Trapezi de Reus (Tarragona) inicia este miércoles una edición con 30 compañías

A un día de su inauguración, la feria -que abrirá 'Desdèmona' de Alba Serraute i Les Ofèlies- ya ha vendido dos tercios del total de entradas que estaban a la venta, según ha informado la organización en un comunicado este martes.

Se han agotado las entradas para las funciones 'Mort de riure' de Los Galindos; 'Fly me to the moon' de Leandre Clown; 'Veus que no veus' de la compañía Pepa Plana y 'Homenaje' de En Diciembre.

Quedan entradas para ver la coproducción de Trapezi y la compañía Psirc, que esta edición presenta dos episodios de su espectáculo 'Després de tot': un episodio lleva por título 'De quan Zeus es va fer vegà' y otro 'De quan Alexa es va comprar la seva roba a l'Humana'.

La feria se celebrará en 10 espacios de la ciudad, menos que en la edición de 2019, pero se amplía de tres a cinco días para poder mantener la programación habitual de una treintena de compañías y cumplir con las restricciones por la pandemia.

De entre los nuevos espacios, destaca la plaza del Arquitecte Antoni Cerdà o la carpa instalada en Mas Iglesias, a las afueras de la ciudad; el cabaret se instalará en el Parc Sant Jordi en una carpa.

La feria ha tenido que anular su programación internacional por las dificultades en la movilidad, pero ha señalado que permitirá "una fotografía muy detallada y muy variada del circo catalán y de algunas compañías estatales".

Visitarán Reus compañías estatales como el Col.lectiu F.R.E.N.E.T.I.C. con 'Save the temazo', Rolabola con 'Rock cirk', En Diciembre con 'Homenaje', la clown Cris, el malabarista Endika Salazar y Jean Philippe Kikolas con 'Calor'.

También forma parte de la programación la payasa Pepa Plana y la gallega Orquesta de Malabares Pistacatro con la Banda Sinfónica de Reus.