Sector d'esdeveniments i espectacles demana a Puig mesures "d'impuls i rescat" per a tornar a la normalitat

En concret, la plataforma MUTE sol·licita "ajudes que de veres ajuden a garantir la solvència dels autònoms i empreses del sector fins que puguen reprendre l'activitat".

Així mateix, demanen impulsar "de manera activa tot tipus d'esdeveniments que siguen possibles complint la normativa sanitària actual, i invertir pressupost a contractar i desenvolupar esdeveniments que impulsen el sector per a quan les condicions sanitàries ho permeten i que les administracions locals reprenguen la seua agenda cultural i festes patronals".

Des de MUTE celebren amb la societat valenciana les bones dades epidemiològiques que hi ha en aquest moment i el ritme de vacunació que està accelerant-se en tota Espanya.

"Dit açò, -apunten- recordem al cap del Consell i a la resta de la societat valenciana, que vam ser els primers a parar en sec al febrer de 2020, que portem més de 13 mesos sense poder treballar, pèrdues de treballs de més d'un 90% de mitjana, sense deixar de pagar les despeses corrents més els que ens han ocasionat els préstecs que hem hagut de demanar per a poder continuar pagant altres compromisos amb proveïdors, entitats bancàries i administracions".

"Quan el president diu que comencem a eixir del túnel, no podem evitar pensar que no parla per a nosaltres. La nostra situació no és comparable amb altres sectors on han perdut un 50% de la facturació, (ja ho voldriem per a nosaltres) o que han estat aturats 3 o 6 mesos. Estem parats més de 13 mesos", argumenten en un comunicat.

En aquesta línia, lamenten que no veuen "ni una ajuda seriosa i contundent en defecte d'açò per a aturar està sagnia, unes ajudes anunciada als quatre vents pel Govern central i també per l'autonòmic, que no arriben i que pinta molt mal per l'adjudicació a través de CNAE -la classificació nacional d'activitats econòmiques- que a tanta gent a deixat fora en altres ajudes". "Realment dóna la sensació que l'estan allargant en el temps perquè tanquen més negocis i que així hi haja menys als quals ajudar/ invertir", postil·len.

Quant a les mesures de contenció de la pandèmia, s'han limitat a acatar-les "amb responsabilitat, confiant que el nostre govern central primer i de la comunitat després no ens deixarien arrere". "Però la realitat és que, quant al pla Resistir, encara hi ha molts ajuntaments que ni tan sols han repartit aquestes ajudes que es van aprovar amb caràcter d'urgència al febrer de 2021. Ara anuncien les del pla Resistir + , que ens dóna que pensar que serà més del mateix, és a dir, res".

10% DE PIB VALENCIÀ

I agreguen: "Quan el president diu que tornem a la normalitat quasi plena, ens veiem afonats en eixe 'quasi' (que som al voltant del 10% de PIB valencià) en el qual pareix que no importem i que som prescindibles i que ja no som un problema representatiu per a la societat que ja ens podem morir de fam".

També enlletgeixen que, "quan es diu que la Generalitat estarà on siga necessari per a ajudar econòmicament les empreses/autònoms i treballadors i veiem que la Generalitat encara no ha atès les reiterades peticions de reunió amb MUTE així com amb altres associacions del nostre sector, ens sentim, enganyats, criminalitzats, oblidats i rebutjats".

Per tot açò, insta Puig al fet que, si està orgullós del seu comportament i esforç com diu, "que es faça càrrec de veres d'una vegada de nosaltres com a sector", conclouen.