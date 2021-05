Cvirus.- La Comunitat Valenciana comunica sis morts més i 99 nous casos de coronavirus

Segons la informació facilitada per la Conselleria de Sanitat, s'han registrat sis defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 7.383: 801 en la província de Castelló, 2.817 en la d'Alacant i 3.765 en la de València.

D'aquests decessos, un correspon als últims set dies, mentre que dos es van produir el passat mes de gener i tres en el de febrer.

A més, s'han notificat 99 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens des de l'última actualització, que situen la xifra total de positius en 391.828 persones. Per províncies, 23 a Castelló (40.509 en total); 22 a Alacant (146.810 en total); i 54 a València, (204.508 en total). El total de casos no assignats es manté en 1.

D'altra banda, s'han registrat 306 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 393.935 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribuïxen de la següent manera: 40.903 a Castelló, 147.145 a Alacant i 205.832 a València. El total d'altes no assignades es manté en 55.

SITUACIÓ HOSPITALS

Actualment, els hospitals valencians tenen 171 persones ingressades: 33 en la província de Castelló, amb 4 pacients en UCI; 46 en la província d'Alacant, 8 d'ells en la UCI; i 92 en la província de València, 28 d'ells en UCI.

Quant al procés de vacunació, s'ha administrat un total de 2.038.019 dosi. Per províncies, les xifres són les següents: 238.091 a Castelló, 749.115 a Alacant i 1.050.813 a València.

Han rebut la pauta completa d'immunització (dos dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca i la dosi única de Janssen) 653.098 persones. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 1.979 casos actius, la qual cosa suposa un 0,49% del total de positius.

Finalment, l'administració autonòmica informa que hui s'han registrat dos brots d'origen social en els municipis valencians d'Alfarp i Sagunt amb 14 i 19 casos, respectivament.