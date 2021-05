Dvuelta considera que "no se deberían poner más multas a partir de hoy" tras la anulación de Madrid Central

El portavoz de Dvuelta (organismo que ofrece servicios jurídicos en materia de tráfico), Pedro Javaloyes, ha considerado este martes a 20minutos, que tras la anulación de Madrid Central por parte del Tribunal Supremo "no se deberían poner más multas a partir de hoy" en la capital.

Un auto dictado esta mañana por el Supremo ha sentado las bases de la desaparición de Madrid Central, la zona de bajas emisiones impulsada por la exalcaldesa Manuela Carmena. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha inadmitido un recurso interpuesto por Ecologistas en Acción Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que estimó parcialmente el recurso del Grupo Popular en el Ayuntamiento de la capital en relación con Madrid Central y finiquita los límites de circulación en esa zona.

Pese al auto del Supremo, la anulación de Madrid Central todavía no es firme y, por lo tanto, la zona de bajas emisiones continúa teniendo vigencia. Esto lo que supone que todavía se puede sancionar con 90 euros –45 por pronto pago– a los vehículos con etiqueta medioambiental B, C o sin etiqueta que no sean residentes o no estacionen en un parking dentro del perímetro establecido por Madrid Central.

"No se debería estar poniendo multas en Madrid Central y, por supuesto, el Ayuntamiento debería anular todas las que estén en trámite y gestionar la devolución de todas las que se hayan interpuesto", ha señalado el portavoz de Dvuelta.

Para el experto, la sentencia si es firme porque "ya no cabe recurso alguno", salvo el que se puede imponer ante el Tribunal Constitucional.

Asimismo, Javaloyes ha sostenido que desde Dvuelta se está estudiando la publicación de dos trámites para que los ciudadanos puedan tener una cobertura jurídica para solicitar la devolución de las multas que ya han sido impuestas.

Sin embargo, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado que "Madrid central sigue en vigor y el ayuntamiento tramitará la multa correspondiente si accede indebidamente".

Fuentes han explicado a 20minutos que existe un "plazo de dos meses desde la sentencia hasta que adquiere la firmeza". Por lo tanto, el Ayuntamiento tiene este mismo plazo para aprobar la ordenanza sin defectos de forma y que las multas no queden en un limbo legal o decaigan.

Es decir, que si se reforma la ordenanza antes de que la sentencia sea firme, las multas no quedarían suspendidas y no se procederá a la devolución de ninguna de ellas.

Por ahora no se sabe aún qué pasará con todas ellas, con las que se han pagado y las que están en trámite, y es lo que se preguntan cientos de conductores. Desde el Ayuntamiento argumentan que las multas ya cobradas o en su defecto comunicadas al sancionado -un total de 1.393.000- son "actos firmes", y que por tanto se deben abonar.