UPA Sevilla destaca la reducción de módulos del IRPF para el arroz y trabaja para que "sea mayor"

"Sin embargo, y a pesar de valorar la disminución, UPA Sevilla no está del todo satisfecha y, al igual que ya hiciera el pasado año, ha presentado alegaciones y seguirá trabajando con la Administración autonómica para que la reducción sea mayor", señala en un comunicado.

La organización subraya que "no ha estado sola en este camino", sino que ha contado con la colaboración de entidades "sin las que no hubiera sido posible justificar dichas pérdidas". Entre ellas, destaca la Junta Central de Regantes de la margen derecha del Guadalquivir, Arrozúa, la Asociación Arroces de Doñana, la Comunidad de Regantes Doñana y la Asociación de producción Integrada Unión Profesional de Arroceros, que entre todos aglutinan más del 50 por ciento de la superficie total de la provincia de Sevilla. "Con ellos, igualmente, seguimos trabajando para conseguir que las reducciones no se queden en el 0,22 por ciento aprobado, sino que sean mayores y lleguen al 0,16 por ciento", señala.

La secretaria general de UPA Sevilla, Verónica Romero, explica que el trabajo de interlocución de la organización "ha permitido que Hacienda apruebe una reducción de módulos del IRPF hasta el 0,22 por ciento". "Estamos contentos porque nuestras peticiones han sido escuchadas. Pero no estamos satisfechos por completo, ya que Hacienda se ha quedado corta en la reducción. Desde un primer momento hemos solicitado la disminución al 0,16 por ciento, pues las pérdidas han sido muy importantes para el sector. Hemos logrado que se baje hasta el 0,22 por ciento para el arroz, pero necesitamos que sea mayor y, para eso, seguiremos trabajando", expone Romero.

UPA Sevilla recuerda que gracias a su "trabajo se ha incluido el sector arrocero en las reducciones de módulos del IRPF". "No hemos cesado en nuestro empeño de justificar ante la Administración autonómica las pérdidas sufridas por los arroceros en su producción y en sus ventas, incluso superiores a las ocasionadas en 2019, campaña en la que también se aprobó una rebaja fiscal. Y ese trabajo de interlocución nos ha permitido incluir al arroz, un año más, en las disminuciones de Hacienda. Las escasas precipitaciones y la elevada salinidad del agua de riego procedente del río Guadalquivir, provocaron la disminución de los rendimientos en el cultivo del arroz superiores al 30 por ciento. Por eso insistimos ante la Junta de Andalucía para que se incluyera el arroz en su propuesta definitiva de reducción de módulos fiscales del IRPF, algo que hemos conseguido con nuestro trabajo", añade.