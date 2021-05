La Biblioteca Històrica Municipal i l'Hemeroteca hauran d'atendre als usuaris en 15 minuts

Així, s'arreplega en la nova carta de servicis que regula l'oferta i la qualitat de l'atenció d'aquestes dos institucions culturals per a incidir en l'excel·lència i que contribueix a la seua finalitat última: créixer, conservar i difondre el patrimoni bibliogràfic municipal i garantir l'accés de tota la ciutadania als seus servicis, segons fonts municipals.

Sobre aquest tema, la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha destacat el treball realitzat per a "fomentar la qualitat en els servicis públics que des de l'Ajuntament de València donem a la ciutadania dins d'un procés de transformació i modernització de la gestió pública que vam impulsar durant el mandat passat".

Per la seua banda, la regidora d'Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha explicat que "aquesta carta de servicis pretén oferir a la ciutadania informació clara i completa sobre les prestacions a les quals poden optar en la Biblioteca Històrica Municipal i de l'Hemeroteca, així com la via d'accés a aquest, amb l'objectiu d'augmentar el grau de satisfacció de les persones usuàries respecte als servicis prestats".

LA BIBLIOTECA HISTÒRICA I L'HEMEROTECA.

La Biblioteca Històrica Municipal va ser creada en 1902 sobre un antic fons bibliogràfic que s'ha anat enriquint al llarg dels anys amb obres adquirides per la mateixa corporació i especialment per les nombroses i valuoses donacions realitzades per personalitats il·lustres valencianes.

Actualment els fons sobrepassen els 130.000 volums, amb sis incunables i una gran quantitat de manuscrits i llibres des del segle XVI fins al XXI. Reuneix obres de quasi totes les matèries, si bé hi ha una preferència per la temàtica valenciana.

Per la seua banda, l'Hemeroteca es va fundar també el 1902, data en què l'Ajuntament va adquirir el compromís oficial de conservar els diaris i les revistes que s'editaven en la ciutat per a formar una biblioteca de periòdics que s'instal·lara al costat de l'Arxiu.

Aquestes publicacions es van unir a les conservades amb anterioritat pel consistori, col·lecció que s'ha incrementat amb els periòdics i les revistes rebuts diàriament, així com per les donacions efectuades a l'Hemeroteca. predominen les publicacions locals i es conserven els títols més importants apareguts en la ciutat des dels primitius diaris del segle XVIII.