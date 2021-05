Cvirus.- Les Falles tindran plantà, cremà, premis i Ofrena per a "tancar un cicle i emprendre el camí a 2022"

Així ho han manifestat a Europa Press representants del sector de la festa, que celebren "com un respir" la possibilitat de celebrar alguns esdeveniments des del 31 d'agost -quan es desenvoluparia la plantà de les falles infantils- fins al 5 de setembre, d'acord a la proposta llançada per la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la reunió d'aquest dilluns de la Taula de Seguiment de la Covid-19 amb integrants del món faller.

Demà dimecres, se celebrarà l'Assemblea de presidents i presidentes de falla extraordinària del mes de maig convocada per a debatre i votar les dates.

El president de la Interagrupació de Falles, Guillermo Serrano, ha assenyalat a Europa Press TV que han aconseguit "la fita" que s'havien marcat en la Taula de Seguiment, "que la Conselleria de Sanitat vera que som capaces de celebrar unes Falles segures i responsables".

Aquest portaveu ha detallat que hi ha quatre actes previstos que tenen llum verda per part de Sanitat: la plantà i la cremà dels monuments; la recollida dels premis -que es duu a terme en forma de cercaviles a l'aire lliure- i l'Ofrena a la mare de Déu, on els participants guarden distància de seguretat. Queda pendent decidir qual serà l'itinerari, ja que al setembre la Plaça de la Reina, que serveix d'accés a la de la Verge, estarà en obres.

Quant al públic, "queden quatre mesos i caldrà veure com evoluciona la pandèmia i, depenent de la situació, serà més o menys restrictiva per al públic".

Serrano ha apuntat que "segurament" els actes "sacrificats" seran els "icònics" castells de focs artificials en la llera del riu i les mascletaes en la Plaça de l'Ajuntament, ja que a ells "acudeixen rius de gent i és incontrolable".

Quant a altres cites, ha comentat que no hi haurà revetles, però pot haver-hi algun concert en un format com en el qual s'estan celebrant actualment els directes musicals. "Hem d'acoblar-nos exactament igual que tothom", ha postil·lat.

Quant a les dates, Serrano ha argumentat que no es podien acurtar les Falles a solament dos dies perquè València és una ciutat "amb 800.000 persones i així era més fàcil provocar aglomeracions". Considera que ampliant les jornades, el públic podrà veure els monuments "de forma responsable, perquè "ningú vol posar en perill a ningú". "Les Falles de 2021 són importants, però arribar a les de 2022 és igual d'important", ha subratllat.

Així mateix, ha fet notar que, en celebrar-se la primera setmana de setembre, també podran gaudir-les els xiquets, que encara no hauran començat les classes.

En tot cas, ha recordat que seran "unes Falles diferents, amb activitats dins del marc d'actuació de cadascuna de les comissions". "L'important -ha continuat- és tancar un cicle molt negre. Els fallers portem des de 2019 sense veure un monument en els nostres carrers. Sempre hem volgut posar damunt de la taula que el més important és la qüestió sanitària, però una vegada oberta una finestra cal començar a pensar en el futur de la festa".

"DESPRÉS DE LA CRISI SANITÀRIA, L'ECONÒMICA"

I ha advertit: "Després de la crisi sanitària vindrà l'econòmica i cal fer un esforç comú per a poder eixir d'açò tan prompte com siga possible".

Per la seua banda, el mestre major del Gremi d'Artistes Fallers, Paco Pellicer, ha assenyalat que el sector està "molt content de tindre una data concreta per fi".

"Saber la data de la plantà era imprescindible per a acabar un cicle i reiniciar la contractació de les Falles de 2022, ja que el sector estava paralitzat al no haver complit amb l'encàrrec anterior", ha asseverat.

Ara, el repte que planteja és "refer el puzle" que suposarà dissenyar l'estratègia de la plantà de més d'un miler de monuments -entre les falles majors i infantils de València l'àrea metropolitana- ja que les peces estan repartides en Fira València, al voltant d'un 50 per cent, però també en naus dels artistes o llogades per les comissions.

Pellicer ha afirmat que "totes al mateix temps no es poden plantar", per la qual cosa serà necessari programar una actuació "logística i escalonada". En aquest punt, ha recalcat que "la capacitat i professionalitat dels artistes fallers garanteix que les falles es plantaran amb total seguretat". "Però el que no podem garantir -ha puntualitzat- és amb quants camions o grues tindrem la nostra disposició a l'agost".

VACANCES "INEXISTENTS"

Enguany, les anhelades vacances d'agost seran "inexistents" per als fallers, però "la situació és la que és" i els artistes "s'adaptaran a les dates" perquè els monuments puguen estar en els carrers "en les millors condicions que es puga i salvant els problemes que sorgisquen".

"Necessitàvem plantar les Falles de l'any 20, per als artistes l'any 21 no ha existit; estem obrint un parèntesi que tancarem amb la cremà i així poder arrancar amb il·lusió la festa del pròxim exercici. Estem acostumats a tancar cicles a partir de les cendres", ha conclòs.