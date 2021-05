Cvirus.- Renfe retorna més de huit milions pels viatges cancel·lats a la Comunitat durant l'estat d'alarma

En concret, l'operadora ha anul·lat durant l'alarma un total de 136.277 bitllets en la província de València, 64.754 a Alacant i 15.000 a Castelló, dels quals ha reintegrat l'import als clients.

A nivell nacional s'han anul·lat durant l'estat d'alarma fins el 2.566.932 bitllets, la qual cosa suposa una devolució de 97,5 milions d'euros, detalla el gestor ferroviari en un comunicat.

Per províncies, el major import de devolucions correspon a Madrid (36,9 milions d'euros i 891.278 bitllets) i Barcelona (14,7 milions i 299.927 bitllets). Els segueixen Sevilla (7,8 milions i 191.098 bitllets), Màlaga (5,6 i 102.960), València, Zaragoza (4,2 i 122.269) i Còrdova (3,5 i 110.069).

Fins al passat 9 de maig van estar vigents les mesures extraordinàries post-venda aplicades per a tots els trens d'àmbit nacional, amb les quals es facilitava la devolució o canvi de bitllet gratuïtament a tots els viatgers que no tingueren el seu desplaçament adequadament justificat o no desitjaren viatjar en eixos moments.

Aquesta mesura es va aplicar a tots els bitllets de recorregut d'àmbit nacional per a servicis AVE, Llarga Distància, Avant o Mitja Distància convencional. Els viatgers podien optar per la devolució de l'import íntegre, sense despeses d'anul·lació, o per un nou bitllet per a una altra data sense despeses de canvi.

També es va ampliar, successivament i de forma automàtica, els terminis de validesa i viatge per a tots els abonaments 'BonoAVE', 'Bono col·laboratiu' i 'BonoAVE flexible' en vigor.