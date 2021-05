Dos homes resulten ferits en un incendi de vegetació en una partida de La Vila Joiosa

El succés ha tingut lloc cap a les 12 hores, moment en el qual s'ha sol·licitat la intervenció del CICU per a assistir a dos persones afectades per un incendi de vegetació en la partida de Secanet, en terme municipal de la Vila.

Fins al lloc s'ha desplaçat una unitat de suport vital bàsic, l'equip sanitari del qual ha assistit a un home de 64 anys per cremades i a un altre home de 43 anys per intoxicació per fum. Tots dos afectats han sigut traslladats a l'hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa.