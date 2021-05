València suspèn també la taxa de terrasses del segon trimestre a l'hoteleria

El regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, que ha valorat en un comuicat que la quantia total ascendeix a un milió d'euros, ha assenyalat que els establiments "quedaran totalment exempts del pagament d'enguany".

L'Ajuntament de València ja havia aprovat la suspensió d'aquesta taxa per als primers sis mesos de l'exercici, d'acord amb el sector al que Sanjuán ha volgut "agrair l'esforç que ha realitzat durant la pandèmia per a mantindre les mesures de seguretat que ens han ajudat a salvar vides".

Amb la supressió del cobrament d'aquesta taxa, ha explicat que el consistori deixarà d'ingressar dos milions d'euros, "amb el que ajudarem un sector que està fent un exercici de responsabilitat col·lectiva perquè cada vegada que s'ha baixat una persiana o reduït els seus aforaments, s'han salvat vides".

L'edil ha remarcat també que molts negocis "van haver de baixar la persiana amb el perjuí que açò va suposar també per als seus treballadors i treballadores". Per açò, ha assenyalat que, amb aquesta nova mesura, la Regidoria d'Hisenda "segueix treballant per a buscar fórmules que ajuden a compensar el gran esforç econòmic realitzat per l'hoteleria".

"És just que en l'Ajuntament posem de la nostra part perquè el segon semestre d'enguany siga el de la recuperació i tots impulsem aquest tipus de mesures per a eixir de la crisi sense deixar a ningú arrere i menys a aquests xicotets empresaris i persones autònomes que depenen del bon funcionament de l'administració", ha exposat.

Sanjuán ha recordat que aquesta mesura també està inclosa en l'acord per la reconstrucció que va aprovar el Govern municipal, amb el suport de Ciutadans, pel qual es comprometia a "suspendre o modular les taxes de contingut econòmic" per a "compensar les restriccions a l'activitat que han hagut d'assumir com a conseqüència de la crisi de la Covid-19".