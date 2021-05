Puig: "Estamos haciendo lo que en el cuadro normativo podemos hacer y con el apoyo del TSJCV"

Puig ha hecho estas declaraciones en Vinaròs (Castellón), donde ha visitado la nueva residencia municipal de personas mayores, al ser preguntado por las declaraciones del ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, sonde la posibilidad de un estado de alarma autonómico y si lo va a plantear la Generalitat Valenciana.

"Este debate me parece que está absolutamente desenfocado", ha sostenido el jefe del Consell, para quien "lo que habría que ver es, exactamente con los mecanismos que tenemos, cómo se ha gestionado por parte de cada uno la pandemia, por parte de cada CCAA cómo se ha gestionado y, la verdad, esto es un poco el elemento fundamental".

A su juicio, "al final parece que, de una manera o de otra, todo el problema sea la cuestión normativa y hay muchas CCAA o alguna que, durante mucho tiempo, no ha aplicado ninguna de las normativas que tenía dentro del estado de alarma para producir las restricciones necesarias".

El 'president' ha mostrado "respeto" a la decisión de cada uno, pero ha defendido que la Comunitat Valenciana, en estos momentos, está haciendo "una apertura progresiva y siempre moderadamente prudente porque aún hay personas contagiadas y en los hospitales".

No obstante, ha recordado la baja incidencia de la covid-19 en la Comunitat aunque ha vuelto a insistir en la necesidad de no bajar la guardia "y ser conscientes de que ha costado mucho esfuerzo, muchas vidas, mucho sufrimiento y también muchas pérdidas económicas llegar hasta aquí".

Por ello, ha insistido en la necesidad de ser "prudentes, continuar el proceso de apertura progresiva y no crear falsas polémicas". "Todo lo que hemos visto el fin de semana pasado nos ha de hacer pensar mucho", ha indicado en alusión a las celebraciones por el levantamiento de la alarma, y ha pedido "no ser imprudentes" porque aún hay personas que están sufriendo y evitar "jugar con ese falso libertarismo que no lleva a ninguna parte".