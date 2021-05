Beriain (AEHN) dice que "tiene toda la lógica" que si no hay toque de queda la hostelería no cierre a las 22 horas

En declaraciones a Europa Press, Beriain ha indicado que estaban esperando el pronunciamiento judicial sobre el toque de queda en Navarra pero que no esperaban lo adoptado en relación al horario de las terrazas. No obstante, ha señalado que lo dictado "tiene su lógica" porque "no tiene sentido que no haya toque de queda y que la hostelería esté cerrada".

La presidenta de AEHN ha reiterado que la hostelería no es el problema en esta pandemia y que sí puede "ayudar a la contención del contagio, porque nuestros locales con espacios públicos, tenemos unos protocolos que creamos nosotros para proteger a los clientes; nuestros locales son espacios seguros".

Beriain ha manifestado que "no hay peligro cero" pero que "hay muchas actividades abiertas y nosotros no". "Tiene toda la lógica que si el toque de queda desaparece, la hostelería permanezca abierta", ha insistido, para defender que es "mejor" que "nuestros locales estén abiertos porque es donde existe un control". "Hay protocolos, mientras que en los lugares privados no, nadie controla", ha agregado.

Sobre el horario de cierre, la dirigente de la asociación ha señalado que no saben aún cuáles serán y que están "esperando a ver si hay algo oficial, vamos a esperar". Todavía a primera hora no han abordado este tema con el Ejecutivo. "Sí estamos trabajando en la apertura del próximo lunes, pero esto quizás lo cambia todo, vamos a esperar", ha dicho.

Ana Beriain ha señalado que, en las actuales circunstancias, "lo mejor que podemos hacer todos es cumplir las medidas" y tratar de llegar cuanto antes a la normalidad.