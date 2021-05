ACPV celebra un 50 aniversari "antològic" amb quatre discos que formen un 'Mural Sonor' de música valenciana

Els quatre discos s'entronquen a partir de les sigles d'Acció Cultural: A d'Arrel' per a la música tradicional; C de 'Carrer' per a la música festiva; P de 'Pell' per a la 'cançó d'autor'; V de 'Veta' per la música pop-rock. La presidenta d'Acció Cultural, Anna Oliver, i el coordinador d'activitats, Rubén Pitarch, han presentat aquest projecte "delicatessen" al costat d'alguns dels músics participants, com Mireia Vives o Miquel Gil.

La idea del CD és crear un "mural sonor" basat en les versions de diferents artistes de música valenciana més o menys coneguda, des de la tradicional fins a grups actuals. La recopilació apostarà per cançons de grups que no van tindre tanta transcendència, i també es buscarà la paritat en els intèrprets i les cançons seleccionades.

En concret, cada disc tindrà uns artistes encarregats: Miquel Gil i Noelia Llorens. Gil ha explicat que aquest CD inclourà unes 20 cançons basades en música tradicional de "tota la geografia del país", encara que es canviaran les lletres. En 'Arrel' s'implicarà a poetes i es buscarà una dualitat entre present i passat.

La 'C' representarà a la música festiva, de la mà d'Andreu Ferre del Diluvi i Lucia Bisquert de Sedajazz. Bisquert ha explicat que aquesta part de la recopilació arreplegarà cançons de grups com Obrint Pas o La Gossa Sorda: "En el meu cas, són temes que han format part de la meua adolescència", ha agregat. Ferre ha agregat que en aquest disc participaran també músics de carrer.

Per 'Pell' s'entén la 'cançó d'autor', des de Raimon i Mari Carmen Girau fins a Clara Andrés passant per Ovidi Montllor. Seran Mireia Vives i Borja Penalba els encarregats de produir aquest CD, que comptarà amb 17 cançons.

La 'V' vé de 'Veta', que és la metàfora utilitzada per a representar al gènere que més es va eixir de la norma de la música valenciana: el 'pop-rock'. Així, com a analogia a les vetes de la fusta, Alex Martínez, de Tardor, i May Ibáñez, de Badlands, rescataran i adaptaran cançons de grups rock que no van tindre "la transcendència que mereixien". En aquest cas, totes les cançons seran de bandes que ja no estan en actiu i les interpretaran cantants de grups actuals.

OBJECTIU: 25 D'ABRIL

La idea és que el recopilatori es puga publicar a final d'any i que durant aquest estiu es duguen a terme les gravacions. No obstant açò, Oliver ha puntualitzat que la idea és no quedar-se solament en el disc, i ha obert la porta a poder presentar-ho en concert el pròxim 25 d'Abril.

També es plantegen realitzar concerts al llarg de la geografia valenciana, per a donar la possibilitat als artistes d'exhibir les seues versions. Oliver ha incidit que "tots els diners que es demana és el necessari per a gravar el disc" i que "anirà destinat als artistes".