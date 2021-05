El entrañable gesto de Anil Ilter, actor de 'Love is in the air', al tatuarse un dibujo de su hija

Los tatuajes se han convertido en un mapa que recorre nuestro cuerpo y deja en él la marca de las vivencias que ha pasado. Algunas personas utilizan la tinta para expresar o mostrar al mundo sus sentimientos, su amor por algo o alguien, su ideología o para recordar siempre algún suceso. Esto ha sido, precisamente, lo que ha hecho Anıl İlter, actor de la telenovela turca Love is in the air.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete ha mostrado el entrañable tatuaje que se ha hecho en el pecho, muy cerca del corazón. El turco ha elegido grabar en su piel un dibujo realizado por su hija Nil en el que aparecen ambos y en el que se puede leer "Mi querido padre".

Además, el actor ha acompañado a la fotografía del tatuaje con un texto breve y emotivo dirigido a la pequeña: "Siempre me quedaré como tú me dibujaste". También el tatuador ha querido dejar constancia del enternecedor gesto de Anıl: "Creo que es hora de que el dibujo que ha estado colgando en la nevera durante años se haga tatuaje. Y creo que Anıl es el papá del año".

La sólida carrera en televisión, donde debutó en 2008, Anıl İlter le debe, en gran parte, su fama a la serie que, actualmente, arrasa en Telecinco. Su papel de Engin en Love is in the air le ha convertido en toda una estrella internacional, pues interpreta al inseparable amigo de Serkan, el protagonista de la historia de amor.