La Comunitat Valenciana lidera el número de vivendes buides amb un total 86.137, el 18,7% de l'estoc estatal

Així es posa en relleu en un informe de CCOO PV sobre la situació de l'accés a la vivenda a la Comunitat Valenciana, que han presentat aquest dimarts la secretària de Política Social i Joventut de CCOO PV, Ana Belén Montero, i el secretari de Joventut i Noves Realitats del Treball de CCOO estatal, Carlos Gutiérrez.

Segons aquest estudi, el parc públic de vivenda social protegida suma 13.960 immobles, la qual cosa suposa un 0,7% de les llars, enfront de el 1,6% estatal, ja de per si mateix "insuficient" i "ridícul" para CCOO PV, quan en molts països de l'entorn europeu aquest percentatge s'eleva al 20 i fins i tot el 30%.

Ací, solament la Sareb duplica ja el nombre de vivendes socials amb prop de 26.500, compara el sindicat. "Aquest parc públic de vivenda social és molt reduït com per a fer de contrapés real a l'especulació", ha lamentat la secretària de Política Social i Joventut de CCOO PV, qui ha assenyalat que, a més, es construeix principalment vivenda lliure, a 1.217 €/m2, enfront dels 1.089 €/m2 de la vivenda protegida.

Per aquest motiu, en l'acord 'Alcem-nos' subscrit entre la Generalitat i els agents socials el passat mes de juliol, es va acordar que s'ha de duplicar al llarg d'enguany, ha recordat. En aquest punt, Montero considera fonamental que la Conselleria de Vivenda aplique del dret de tempteig i retracte d'adquisició preferent i intensifique els seus esforços a cedir aquest dret amb acords amb els municipis per a crear una "xarxa pública estable".

A més, CCOO PV demana que en els Pressupostos de la Generalitat, almenys l'1% es destine a vivenda (en l'actualitat dedica el 0,9%).

En l'actualitat, el parc de vivenda a la Comunitat consta d'un 78,9% en règim de propietat, un 15% en lloguer i un 6,2% en règim de cessió. Entre les causes principals de l'augment del preu del lloguer, el sindicat apunta a la "escassetat" de vivenda pública, "insuficient" lloguer social i "l'auge dels pisos turístics", posant l'accent en les "pràctiques especulatives de grans posseïdors".

En aquest últim cas, l'informe adverteix de grans fons que compren grans blocs per a renovar-los i atraure turistes i classes altes i apunta exemples en el barri del Cabanyal o en el carrer Túria de València, en el Raval Universitari de Castelló, o en els barris de Banalúa i Carolinas a Alacant.

ELS JOVES, ELS MÉS AFECTATS I SENSE POSSIBILITAT D'EMANCIPAR-SE

Com a conseqüència, al voltant de 245.00 persones a la Comunitat Valenciana, un 32%, han de destinar més del 30% dels seus ingressos al pagament del lloguer, un percentatge "excessiu" para CCOO.

Aquesta situació afecta especialment als joves, que en molts casos destinen al pagament de vivenda més d'un 70% del seu sou, sobretot, tenint en compte la "precarietat" del mercat laboral i els baixos sous. Tant és així que en l'últim any els joves valencians que poden emancipar-se ha descendit a un 16%.

Montero ha posat en relleu també el problema del 'sensellarisme' o fenòmens com els desnonaments que s'incrementen any rere any, a pesar que en 2020 es van reduir un 46% per les mesures conjunturals que es van adoptar per la situació de l'estat d'alarma, amb motiu de la pandèmia. Així, l'any passat es van produir 4.500 desnonaments a la Comunitat, enfront dels 7.390 de 2019.

MESA DE DIÀLEG PER A la FUTURA LLEI DE VIVENDA

Per a CCOO, les polítiques en matèria de vivenda han d'establir-se sobre la base que "la vivenda és un dret no un bén amb el qual especular". Segons el secretari de Joventut i Noves Realitats del Treball de CCOO estatal, Carlos Gutiérrez, "falta desenvolupament normatiu a Espanya" en aquest sentit.

Per a Gutiérrez, la futura Llei de la Vivenda que ha de veure la llum enguany constitueix una oportunitat per a avançar en aquesta matèria. En la seua opinió, la regulació del preu de lloguer no pot deslligar-se de l'evolució del mercat laboral i els salaris, però en tot cas, reclama que el Govern òbriga una Taula de Diàleg Social per a intercanviar propostes i enriquir la normativa.