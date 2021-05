Unos 1.000 fisios de Madrid, pendientes aún de la primera dosis de la vacuna: "Nos preocupa ser vectores de contagio"

Unos 1.000 fisioterapeutas madrileños, aproximadamente el 10% de los 11.000 que hay colegiados en la Comunidad de Madrid, aún espera recibir la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19. El colectivo pertenece a uno de los grupos prioritarios de inmunización, sin embargo, está sufriendo retrasos desde hace semanas y el colegio profesional que los representa, con la decana Aurora Araújo a la cabeza, puso los hechos en conocimiento del Defensor del Pueblo la semana pasada. Desde el Gobierno regional en funciones aseguran que las incidencias ya están en vías de solución.

"Es un problema muy serio. Lo que más nos preocupa es que tenemos más riesgo de contagiarlo, de ser vectores de transmisión, que de contraer la enfermedad", explica Araújo a 20minutos. La decena del colegio explica que aunque son "muy cuidadosos" con los protocolos sanitarios durante las sesiones de fisioterapia, la distancia de seguridad desaparece durante las mismas y a veces atienden a pacientes que no portan mascarilla (por ejemplo, personas mayores con deterioro cognitivo que se desprenden de ella o pacientes con trastornos de la cavidad oral, entre otros). El riesgo de contagio es elevado y la preocupación de estos profesionales por la salud de las personas a las que tratan, máxima, por ello el viernes pasado decidieron pedir amparo ante del Defensor del Pueblo, esperanzados en que pudiera ayudarles.

Finalmente, la medicación del Alto Comisionado de las Cortes no ha sido necesaria. La Consejería de Sanidad ha reconocido los retrasos en la vacunación de este grupo de profesionales sociosanitarios y los ha relacionado directamente con los cambios en la administración de la vacuna de AstraZeneca que ha aplicado el Ministerio de Sanidad en las últimas semanas. La principal, es que se ha dejado de administrar esta fórmula a menores de 60 años, por ello, fisios, docentes, policías y otros profesionales de emergencias han visto cómo se demoraba la llegada de una vacuna para ellos.

La Comunidad de Madrid asegura que el problema para todos ya está en vías de solución. Desde finales de la semana pasada se están extendiendo citas para todas las personas de grupos sanitarios que se quedaron descolgadas de la vacunación por los cambios de AstraZeneca. En los próximos días, explican desde Sanidad, los fisios serán citados para recibir la primera dosis de Moderna en el hospital Enfermera Isabel Zendal. "Hoy (por este martes) algunos ya han recibido la cita para el 13 de mayo (este jueves). Cuando me he enterado ha sido como si me hubiera tocado la lotería", afirma aliviada Aurora Araújo.

Unos 8.800 profesionales, a la espera del segundo pinchazo

Pendientes de que se remitan las citaciones al millar de colegiados que queda por recibir la primera dosis de la vacuna, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid tiene otro frente abierto: qué pasa con los profesionales que recibieron AstraZeneca y están pendientes de la segunda dosis.

Cerca de un 80% de los 11.000 fisios madrileños están en esta situación y a día de hoy no saben si les administrarán una segunda dosis ni cuándo. Muchos de ellos están pidiendo ser vacunados con la segunda dosis de Astrazeneca, como recomienda la Agencia Europea del Medicamento (EMA), bajo su responsabilidad, porque el Ministerio de Sanidad mantiene paralizados los pinchazos a menores de 60 años desde hace semanas.

"Somos colectivo sanitario y nosotros a la EMA la escuchamos, porque para nosotros es la que dirige la farmacovigilancia. Si la EMA dice que no hay problema y los profesionales están pidiendo poder vacunarse con una declaración responsable no entendemos la cerrazón de hacer un estudio con 600 sujetos", sostiene Araújo, que asegura que en segundas dosis Reino Unido no ha notificado ningún caso de trombosis.

El colegio profesional rechaza una segunda dosis de un laboratorio distinto al primero porque no está en la línea de lo recomendado por la EMA e insiste en seguir su dictado. "No me parece ninguna insensatez lo que están pidiendo las personas que ya recibieron la primera dosis, ven que corren más riesgo con una mezcla de fármacos, que puede que no les garantice la inmunidad total, que con la segunda dosis de Astrazeneca.

"La incertidumbre siempre genera mucho más miedo que cuando una persona toma una decisión de manera responsable", zanja Aurora Araújo, que pide celeridad para resolver una situación que está generando mucha "inquietud" en los profesionales.