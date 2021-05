Puig mantindrà davant el Govern una posició de "diàleg però exigència" sobre el transvasament Tajo-Segura

Puig, que ha visitat a Vinaròs (Castelló) la nova residència municipal de persones majors de la localitat, s'ha pronunciat en aquests termes abans de conéixer-se la suspensió de la trobada, en ser preguntat per la proposta que anava a traslladar a la ministra.

"Aquest és una qüestió que vé de molt lluny, és una situació complexa i que volem abordar des del diàleg", ha exposat, per a afegir que la Generalitat sempre defendrà l'interés dels regants de la Vega Baixa i del conjunt del Vinalopó i que "és absolutament necessari que el transvasament continue, però és un consens que hem de dialogar i aconseguir punts de trobada".

Al seu juí, "el que està clar és que tenim una perspectiva global, l'important és que hi haja aigua suficient per a regar i que vinguen des dels diferents espais de recursos que hi ha per a garantir aigua per sempre", entre ells, ha inclòs la dessalinització, la millor depuració i la moderització de regadius.

"Però, en qualsevol cas, nosaltres no volem fer ni guerres de l'aigua ni anar a confrontacions que s'han vist en el passat, que no porten a cap resultat positiu", ha conclòs.