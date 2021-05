Vox pide al Gobierno asturiano que vacune contra la COVID-19 a los voluntarios de Protección Civil

"Se trata de un colectivo que está en primera línea en la lucha contra la pandemia, ya que, entre otras actividades se encuentra atendiendo a las personas que acuden a vacunarse a los centros sanitarios y, sin embargo, se da la paradoja de que no han sido vacunados", ha dicho Blanco, que interpelará al Principado sobre este asunto.

Además, Blanco ve "escandaloso e inaceptable" que "se hayan suspendido servicios de protección civil por la falta de vacunación de este colectivo, lo que supone una enorme irresponsabilidad del consejo de Gobierno". Dice que así lo afirman los afectados.

El portavoz ha explicado que se trata de un colectivo en el que trabajan en torno a más de 750 personas "a los que se ha ninguneado y menospreciado con constantes retrasos en los supuestos compromisos que ha ido anunciado el Principado".

"¿Qué criterios científicos son los que deciden en Asturias que personal que está en primera línea en la lucha frente a la pandemia no haya sido aún vacunado?", pregunta el portavoz que ha pedido que de manera "inmediata" incluya a todos los voluntarios, más de 750, y no sólo a los profesionales que no superan los 20. "Se trata de un ejemplo de la caótica gestión del Principado y de su insólita manera de proteger a los asturianos", ha concluido Ignacio Blanco.