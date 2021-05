Abel Caballero acusa a la Xunta de querer "reventar" la fábrica de baterías ofreciendo otros territorios de Galicia

En una rueda de prensa, el regidor olívico ha denunciado ese supuesto 'boicot' del gobierno gallego (que la Xunta niega) a la iniciativa promovida por Ayuntamiento, Diputación de Pontevedra y Zona Franca, aunque ha matizado que esa oferta de la Xunta al Gobierno de España no está reflejada en ningún proyecto ni manifestación de interés.

Caballero ha hecho estas declaraciones horas después de haber mantenido una reunión en Madrid con responsables del Ministerio de Industria, con quienes abordó, entre otras cuestiones, esta iniciativa. Así, ha subrayado que la planta de baterías de la Plisan es un "proyecto sólido, consistente y bien trazado", con suelo para instalarse y socios industriales (aunque el grupo Stellantis, antigua PSA, se desmarcó del mismo, al tener su propia estrategia y previsión de plantas de baterías en Francia y Alemania).

"Solo hay un problema serio, y es que la Xunta no solo no apoya esta fábrica, sino que está proponiendo a Industria otras zonas de Galicia, muy alejadas de Vigo. Quiere reventar la fábrica de baterías, juega activamente a reventar el proyecto", ha lamentado, y ha avanzado que ese 'boicot' del gobierno gallego "no va a prosperar".

Según ha recordado el alcalde, "no es la primera vez" que el ejecutivo autonómico intenta perjudicar alguna iniciativa del Ayuntamiento, y ha puesto dos ejemplos: "Cuando conseguí la Biblioteca del Estado fue el conselleiro de Cultura a decir que no quería Biblioteca del Estado en Vigo, o con Cíes Patrimonio de la Humanidad, que la Xunta se inventó una candidatura para reventar la nuestra".

BARRERAS

Por otra parte, el alcalde ha vuelto a referirse a la situación del astillero Barreras, y ha reiterado que, tras la reunión en el Ministerio de Industria, ha constatado que "el que está trabajando para salvar a Barreras es el Gobierno de España", frente a una Xunta que "no dice nada" pese a tener competencias en materia industrial.

Según el regidor, el astillero "recibe toda la atención" de la administración central, que prepara apoyo económico por "docenas y docenas y docenas de millones de euros", mientras que el gobierno gallego "no ha presentado un plan de viabilidad" para el astillero.