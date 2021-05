Vox recorre les restriccions sense alarma i l'aval del TSJCV mentre el Botànic defèn la seua "desescalada controlada"

Aquests recursos, ja avançats per Vox en tota Espanya contra qualsevol decret autonòmic que impose tocs de queda o restriccions, són dos: un de reposició contra l'acte del TSJCV i un altre contenciós administratiu contra les últimes mesures del govern valencià.

"Açò s'ha convertit en un caos judicial: 17 tribunals poden decidir de 17 maneres diferents", ha denunciat davant els periodistes la portaveu d'aquest partit en Les Corts, Ana Vega, en considerar que les actuals restriccions no tenen cap sentit sense estat d'alarma i que el toc de queda afecta al dret de lliure circulació.

També ha acusat el Govern de "no haver sigut capaç de legislar en condicions en un any i passar la pilota als tribunals" després d'un estat d'alarma "inconstitucional i il·legal". És més, al seu juí, açò demostra "de nou" el fracàs de l'estat de les autonomies.

"Ara vé gent de fora, estem encantats perquè la Comunitat Valenciana és una terra d'acolliment, però cal tindre cautela", ha afegit la síndica sobre la fi del tancament perimetral.

Entre la resta de l'oposició, la portaveu adjunta del PP Eva Ortiz també ha carregat contra Pedro Sánchez per "deixar passar el temps sense legislar" i acabar amb l'estat d'alarma "de la nit al dia", i li ha demanat el seu suport a la llei de pandèmies que proposa el seu partit a Espanya i la "mà estesa" de Pablo Casado.

Com a síndica de Cs, Ruth Merino ha coincidit a criticar la "improvisació" de la fi de l'estat d'alarma i ha retret a Sánchez que siga "molt valent" en anunciar-ho i ara "covard" després de les situacions caòtiques i "lamentables" en diverses ciutats en la primera nit sense toc de queda. "S'amaga quan ha de donar roïnes notícies", ha retret amb "preocupació" per la situació d'altres comunitats.

EL BOTÀNIC CONDEMNA LES IMATGES DE MADRID O BARCELONA

Del PSPV, Carmen Martínez ha afirmat que no li sorprèn que Vox recórrega les mesures perquè són "els que es van saltar el tancament perimetral per a anar a un míting" i ha defès l'aval del TSJCV en una desescalada que veu com a exemple a Espanya. Ha lamentat les imatges a Madrid o Barcelona que "ens avergonyixen a tots com a societat" i ha cridat a consolidar l'evolució positiva del virus a la Comunitat.

La socialista ha criticat que hi haja comunitats governades pel PP que vullguen "renunciar a la seua responsabilitat" després de l'estat d'alarma quan són les mateixes que exigien més cogovernança al Govern, així com que hi haja postures diferents entre presidents del mateix partit.

Fran Ferri, síndic de Compromís, creu que "hi ha una diferència molt clara entre el Botànic i el Govern", on veu certa improvisació en finalitzar l'estat d'alarma "sense cap pla B". També s'ha mostrat preocupat pels recursos de Vox perquè "podrien fer que passara com en moltes ciutats on milers de persones es van ajuntar sense respectar cap mesura".

"És perillós que hi haja gent que estiga lluitant contra les mesures que funcionen", ha avisat, i ha urgit Delegació de Govern a reforçar els mitjans policials el primer cap de setmana sense tancament perimetral perquè "la situació no s'extralimite i no hi haja imatges com les de Madrid".

I des d'UP, Pilar Lima ha defès que la Generalitat pren les decisions "que deu" per a mantindre la incidència més baixa d'Espanya i que aquest model hauria de ser "referent". Ha posat en valor el compliment "exhaustiu" de les restriccions per part dels valencians i ha demanat mantindre la prudència, recordant que en el seu partit advocaven per mantindre un temps el tancament perimetral fins que avançara la vacunació.