El Govern ve todavía "margen" para negociar antes del día 26 un acuerdo de investidura y evitar la repetición electoral

El Govern en funciones considera que, a pesar de que quedan pocos días para que expire el 26 de marzo el plazo para constituir un nuevo ejecutivo y afrontar un debate de investidura en Cataluña, "todavía queda recorrido para poder facilitar un acuerdo", ha confirmado la consellera portavoz, Meritxell Budó tras la reunión de cada martes del Consell Executiu.

"Desde el Govern decidimos aislarnos de estos contactos que se hacen en el ámbito de los partidos y equipos negociadores", ha explicado la portavoz. "No ponemos sobre la mesa del Consell Executiu el tema porque lo que nos corresponde es ejecutar nuestras funciones como consellers. Tampoco hemos abordado ninguna autocrítica hacia los equipos negociadores", ha añadido.

Estos han de trabajar, ha explicado, "fuera del ruido mediático que impide hacer un buen trabajo en un momento tan importante" para Cataluña, ha declarado. "Hay que confiar en los equipos negociadores", ha remarcado.

Budó ha negado que el Govern en funciones tenga pensado dimitir a pesar de que las funciones de este ejecutivo sigan limitadas desde que, el 28 de septiembre, fuera inhabilitado el expresident Quim Torra (Junts) y el exvicepresident, Pere Aragonès (ERC), asumiese el mando de manera interina. También ha rechazado que exista "parálisis" en el seno del Govern.

"Lo que hay es un ejecutivo en funciones que tiene sus funciones limitadas. No podemos hacer una nueva ley de presupuestos de 2021, pero hemos podido hacer una prórroga. Las herramientas que tenemos para continuar tirando adelante es lo que estamos usando". Y ha confirmado que "si hay Govern, habrá presupuestos".

Levantamiento del toque de queda

El ejecutivo catalán tampoco "se arrepiente" de no haber prorrogado el toque de queda nocturno. "Estas medidas no pueden durar ni un día más de lo que es estrictamente necesario", ha comentado Budó, al ser restrictivas de derechos fundamentales de los ciudadanos.

Ha pedido que no se estigmatice a la población más joven y les ha agradecido su "corresponsabilidad" en la lucha contra la pandemia. Y, sobre los botellones del pasado sábado en las calles por el final del estado de alarma, ha dicho que "en esas imágenes no solo había gente joven".

Ha recordado que no se permite el consumo de alcohol en la calle y que las reuniones no pueden ser de más de seis personas: "Las imágenes del pasado fin de semana no se han de producir, pero no han sido las de la actitud generalizada" de los catalanes.

ERC se reunirá con los comuns y con Junts por separado en el Parlament

El equipo negociador de ERC prevé reunirse este martes por la tarde en el Parlament con representantes de En Comú Podem y JxCat, por separado, para intentar atar su apoyo a la investidura de Pere Aragonès para formar Govern en solitario.

Fuentes republicanas han explicado que en estas reuniones explorarán el apoyo de comunes y JxCat para garantizar que Aragonès pueda ser investido presidente de la Generalitat antes del 26 de mayo y no prevén volver a negociar un Govern de coalición.

Los republicanos no prevén volver

a negociar un Govern de coalición

Tanto ERC como JxCat aseguran que lo último que desean son unas nuevas elecciones, pero ahora mismo sus posiciones están tan enrocadas que, si nada cambia en los próximos 15 días, el 26 de mayo expirará el plazo límite para investir a un nuevo president y habrá repetición electoral, hipótesis de la que ya se culpan mutuamente.

La baraja se rompió este pasado sábado, cuando el candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, anunció que ya no seguiría negociando un gobierno de coalición con JxCat y que a partir de ahora solo contemplaría gobernar en solitario.

ERC se siente "estafada" por JxCat, por haber dejado pasar casi tres meses desde las elecciones del 14-F y no haber investido a Aragonès, dilatando la negociación e insistiendo en situar el Consell per la República como espacio en el que las fuerzas independentistas deberían acordar una estrategia unitaria, lo que interpretan como un intento de "tutelar" a Aragonès.