Isabel Pantoja habría pedido reunirse con su hijo tras enterarse de su intención de vender su parte de Cantora y él lo habría rechazado

La relación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera parece no tener remedio, madre e hijo están más separados que nunca tras haber salido a la luz los detalles de la herencia que Paquirri dejó a su hijo y que parece ser que no recibió como le correspondía. Durante estos últimos meses, ha sido de conocimiento público que la cantante sevillana se ha negado a cogerle el teléfono a su hijo tras considerar que este le traicionó mediatizando el tema de la herencia de su padre.

En estos momentos parece ser que los papeles se han invertido y ahora podría ser Isabel Pantoja quien ha pedido ver a su hijo y él quien lo ha rechazado. Este martes, la colaboradora de El programa de Ana Rosa, Paloma García-Pelayo, ha detallado una información que le ha llegado desde el entorno de los protagonistas, al parecer la tonadillera pidió reunirse con su hijo tras conocer su intención de vender su parte de Cantora.

Según la colaboradora, Kiko Rivera ha impuesto una querella contra su tío, Agustín Pantoja, una por estafa y otra por apropiación indebida. "Todo está muy revuelto en la relación entre madre e hijo, pero no parece que vaya a mejor, pero Isabel Pantoja sí que pidió ver a su hijo, reunirse con él", ha comentado García-Pelayo. La periodista ha detallado que la cantante decidió que no hablaran los abogados y hacerlo en persona a raíz de la posible venta de Cantora.

"Kiko le manda a su madre un requerimiento notarial en el que le pide varias cosas, entre ellas, le comunica de manera fehaciente su intención y decisión de vender su parte Cantora y es ahí cuando su madre quiere hablar con él", ha explicado la colaboradora. Al parecer, el DJ rechazó la propuesta de su madre y ha decidido que sean los abogados quienes lleven el tema.

"Yo no entendía, tanto tiempo intentando que su madre hablara con él, ella le pide la reunión y él no lo acepta, pues no entiendo nada. Y parece ser que entre las cosas que le pidió en ese requerimiento es que le entregara los objetos personales que su padre le dejó en herencia y después de varias conversaciones en las que parecía que le iba a dar los trajes, el cordón, las espadas...Le dicen que no hay trajes, que no hay nada. Entonces, entiendo que Kiko se enfadara tanto que se niegue", ha terminado explicando la tertuliana.