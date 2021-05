El profesional seguirá decidiendo "como y cuando" atender a pacientes tras la reorganización de la atención primaria

"La relación de médico y paciente es bilateral, lo que hacemos es orientar al paciente, pero también escucharle", ha dicho la directora gerente del Sespa, Concepción Saavedra, en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo.

"Si alguien llama porque se encuentra mal, el profesional le ayudará y decidirá cómo y cuándo va a ser atendido, que era lo que ocurría y lo que va a seguir ocurriendo", ha dicho a preguntas de los periodistas.

Desde el Sespa se ha decidido afrontar esta reorganización de la atención primaria, en función de la mejoría de la situación epidemiológica y de la evolución de la vacunación. Eso permite más presencialidad, respetando eso sí las limitaciones derivadas de los aforos y cuestiones como equipos de protección.

Los responsables sanitarios asturianos esperan que esta reorganización, que ya fue trasladada a los centros y profesionales hace una semana, comience a funcionar a partir del 1 de junio. Incluirá la apertura de los centros sanitarios por las tardes allí donde sea necesario. Las citaciones requerirán siempre consulta telefónica previa.

El modelo que se impulsa no significa un cambio respecto a antes de la pandemia en relación al volumen total de carga de trabajo. Se implanta una "flexibilidad" que permitirá a los profesionales dar prioridad a lo que consideren.

Saavedra ha dicho que antes de la COVID-19 ya existía en Asturias un 20% de atención no presencial. Considera que a partir de ahora la atención no presencial aumentará, porque incluso hay gente que lo prefiere. Plantea el Principado consultas presenciales de 10 minutos y que las no presenciales fuesen de menos tiempo. Los profesionales de atención primaria distribuirán unos 240 minutos como estimen.

El coordinador de Gestión Asistencial del Sespa, Oscar Suárez, ha dicho que el documento de reorganización es "abierto" y "sujeto a cambios".