Galicia incrementa hasta las 111 las banderas azules de sus playas, pero cae hasta el tercer puesto entre comunidades

En la edición 2021 han solicitado estas distinciones 115 playas gallegas, una más que el año anterior, y las han recibido 111, cuatro más. Se corresponden con 34 municipios, de los que 14 están en A Coruña, 12 en Pontevedra y ocho en Lugo.

En esta ocasión, España ha obtenido un total de 713 Banderas Azules (615 playas, 96 puertos deportivos y dos en embarcaciones turísticas sostenibles) que ondearán a partir de junio, lo que supone 25 más respecto al año pasado. De este modo, España, con 25 playas y 2 puertos más, mantiene su liderazgo internacional. Le siguen en esta clasificación a nivel internacional, Francia, Italia, Grecia, Turquía y Portugal.

En concreto, el número de municipios litorales españoles participantes en 2021 es de 249, cinco más que en 2019, de los que 676 playas fueron candidatas, 14 más que el año pasado. Además, 15 playas recibieron por primera vez el galardón 'Bandera Azul', mientras que 34 playas lo recuperan del año anterior.

Por comunidades, la Comunidad Valenciana continúa liderando el número de Banderas Azules en España con 153, 137 en playas y 16 para puertos. Le siguen Andalucía con 137 'Banderas azules', 115 en playas, 20 en puertos y 2 en embarcaciones; y Galicia con 122 distintivos, de los cuales 111 son para playas y 11 para puertos. El pasado año, Galicia ocupaba el segundo puesto, tras Valencia.

SANXENXO, A LA CABEZA

En cuanto a las provincias gallegas, es la de Pontevedra la que obtiene, un año más, el mayor número de banderas azules, con 58 -sube seis-; seguida de A Coruña, con 35 -dos menos- y Lugo, que mantiene las 18.

Por municipios, destaca especialmente Sanxenxo (Pontevedra), que, con 17 banderas azules ondeando en sus arenales, continúa siendo el municipio de Galicia y de toda España con más distinciones de este tipo.

Asimismo, en la provincia de Pontevedra cuentan con bandera azul 10 playas de Vigo -entre ellas la de Rodas, en Illas Cíes-, siete de Cangas, seis de Baiona, cinco de Marín, cuatro de Bueu, dos de A Guarda, A Illa y Vilagarcía y una de Moaña, Poio y Ponte Caldelas -en este caso, de interior, la playa fluvial A Calzada-.

En el caso de la provincia de A Coruña, Arteixo es el municipio que obtiene más banderas azules, con siete; seguido de Oleiros y A Coruña, con cinco cada uno; Ferrol, con cuatro; y Carballo y Ponteceso, con tres. Además, hay una playa distinguida en A Laracha, Bergondo, Camariñas, Dumbría, Laxe, Miño y Ribeira, además de en As Pontes de García Rodríguez, que estrena bandera azul para la playa de su lago.

Finalmente, en Lugo es Foz el municipio con más banderas azules para sus playas, un total de cinco. Por su parte, tanto Barreiros como Burela tienen tres, O Vicedo y Ribadeo dos -entre ellas As Catedrais- y Cervo, Viveiro y Xove una cada uno.

PUERTOS DEPORTIVOS

En otro orden de cosas, también han obtenido bandera azul en Galicia un total de 11 puertos deportivos, uno menos que el año anterior.

Por provincias, cinco de ellos están en Pontevedra -Monte Real Club de Yates de Baiona, Puerto Deportivo de Cangas, Real Club Náutico de Sanxenxo, Club Náutico Portonovo y Puerto Deportivo Juan Carlos I de Sanxenxo-, cinco en A Coruña -Real Club Náutico de A Coruña, Club Náutico de Boiro, Club Náutico de Sada, Puerto Deportivo Sadamar y Real Club Náutico de Portosín-, y uno en Lugo -Real Club Náutico de Ribadeo-.

Finalmente, han sido galardonados 13 'centros azules' -seis en Pontevedra, cuatro en A Coruña y tres en Lugo-, así como una veintena de 'senderos azules' -nueve de Pontevedra, seis de A Coruña y cinco de Lugo-.

Estos senderos son, en A Coruña, la Senda Azul Litoral de A Coruña, el Sendeiro de Saldoiro de A Laracha, la Senda Azul de Arteixo, la Ruta Litoral de Camariñas, la Senda do Mar Razo-Baldaio, y la senda Costa Libre de Oleiros.

En Lugo, por su parte, están distinguidas la Ruta do Litoral Burelés, el Sendeiro Azul do Torno de Cervo, el Paseo Ruta das Praias de Foz, la ruta de Fuciño do Porco de O Vicedo y la Ruta do Faro de Illa Pancha a As Aceas, en Ribadeo.

Finalmente, en Pontevedra, han recibido el distintivo azul la Senda Litoral de A Guarda, la Senda Perimetral Bao-Xastela de A Illa, el Sendero Litoral de Baiona, el Sendero de Cabo Udra de Bueu, el Roteiro de Donón en Cangas, la Red de Senderos Azules de Marín, el Sendero del Río Verdugo de Ponte Caldelas, la Red de Senderos de Sanxenxo y la Red de Senderos de Vigo.