Torres: "Aunque no haya toque de queda, no se pueden producir aglomeraciones"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha aclarado que a pesar del fin del estado de alarma todas las medidas que son competencia regional siguen vigentes, en particular, la limitación del número de personas, que, incidió, es la prioritaria para Salud Pública: "Aunque no haya toque de queda, no se pueden producir aglomeraciones".