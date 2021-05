Somos critica la desidia del Ayuntamiento respecto a la subida de precios del comedor del colegio de Olloniego

Taboada ha denunciado que "si la concejala es incapaz de contactar con la consejera y sentarse con ella para solucionar este tema, entonces que sea el alcalde y el presidente del Principado los que lo hagan y deje de echar balones fuera".

"Esta falta de compromiso de la actual concejala con la problemática de los comedores escolares y las becas genera desigualdad entre diferentes centros escolares al encontrarse que hay un alumnado que tiene que pagar la diferencia por el exceso del coste y otro no en función de si la gestión es municipal o autonómica", destaca Taboada.

Explica Somos que incluso dentro de la misma Administración se da el caso de que partiendo del mismo precio, 3,53 euros de menú, el colegio de Olloniego se encuentra con que ahora le cuesta 6,86 euros y el de las Escuelas Blancas 4,41 euros, siendo Serunión la empresa concesionaria en ambos casos.

Desde Somos Oviedo se exige que "la Concejalía se ponga a trabajar y deje las buenas palabras". "Que dejen de tomar el pelo a la gente con afirmaciones como que no es su responsabilidad amparándose en que la convocatoria de becas es la que es y no pueden cubrir más, y que la del curso que viene ya está en marcha. Habría que bonificar a todo el alumnado usuario del comedor, no solo al becado, pero para eso hace falta la voluntad de las dos administraciones", indicó Taboada.