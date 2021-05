El Botànic defèn les Falles al setembre, PP critica que generen "una altra vegada expectatives" i Cs demana més ajudes

Encara que l'oposició també està a favor, des del PP critiquen que els fallers s'assabentaren a través d'una filtració a última hora del diumenge i "sense dialogar amb ells" i en Ciutadans tornen a exigir més ajudes per a compensar als sectors de la festa tot un any de restriccions.

Així ho han exposat els seus portaveus en Les Corts abans de la junta de síndics, un dia després que la consellera de Sanitat, Ana Barceló, traslladara la proposta a representants de les festes josefinas. En concret, l'1 de setembre és el "punt de partida" per a qualsevol tipus de celebració popular o tradicional, encara que la data exacta l'haurà de decidir cada col·lectiu fester.

Entre l'oposició, la portaveu adjunta 'popular' Eva Ortiz ha enlletgit a la Generalitat que "no haja comptat" amb el sector faller per a prendre aquesta decisió "a la babalà", així com "generar una altra vegada expectatives si no estan segurs". "Ens pareix bé si totes les mesures sanitàries es compleixen", ha recalcat.

Com a síndica de Ciutadans, Ruth Merino ha coincidit que és una bona notícia, amb els controls i restriccions necessàries, i ha confiat que al setembre hi haja menys contagis i "la vacunació faça el seu efecte". "Necessitem tornar a eixa normalitat", ha constatat, sobretot els empresaris de la festa per als quals ha tornat a reclamar més ajudes.

I del Botànic, la socialista Carmen Martínez ha vinculat la decisió a la baixa incidència acumulada de la Comunitat, 35 contagis per 100.000 habitants, i ha cridat a "intentar tirar una mà per a salvar la professió dels artistes i la participació ciutadana". "No seran unes Falles a l'ús tan multitudinàries, però permetran seguir avant en la nostra tradició", ha augurat.

Fran Ferri, síndic de Compromís, ha defès que la decisió es basa en criteris sanitaris i en la previsió que el 70% de la població estiga vacunada, la qual cosa permetrà "una situació molt més segura per a un esdeveniment com a Falles". Són, al seu juí, unes festes necessàries per a reactivar sectors als quals "tant han patit" i una decisió "pensant en la salut de tots els valencians" i en els turistes.

"És important per a la salut emocional dels valencians", ha resumit la portaveu d'UP, Pilar Lima, sense deixar de demanar "molta cura, prudència i responsabilitat". Ha confiat que al setembre l'evolució del virus siga positiva i no hi haja una "cinquena onada" i en què serà possible si tots compleixen "escrupolosament" les mesures, a més de remarcar que encara és "una data aproximada".