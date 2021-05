La Fiscalía solicita 8 años de prisión para un acusado de robar a cuatro menores en Avilés en diciembre de 2020

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, nacido en 2001, sobre las 19.15 horas del día 9 de diciembre de 2020, se dirigió a dos menores (nacidos en 2005) que se encontraban caminando por el Parque de Ferrera, de Avilés, y empleando un tono intimidatorio les conminó a entregarles todo lo que tuvieran, al tiempo que les aproximaba a una zona más alejada y menos iluminada.

Tras entregarle uno de ellos los 10 euros que llevaba, el acusado se percató de que el menor intentaba esconder un teléfono móvil en su pantalón, momento en que se lo arrebató de la mano, le solicitó las claves de acceso y, tras comprobar que se trataba de un dispositivo Apple con sistema de rastreo, se lo devolvió. A continuación, cacheó al segundo menor, palpándole los bolsillos de la chaqueta y del pantalón, conminándole en actitud amenazante a que le entregara el dinero que llevara.

Tras comprobar que no tenía nada de efectivo, le exigió la entrega de su teléfono móvil, marca Motorola, tasado pericialmente en 150 euros. A continuación, el acusado introdujo las claves de acceso que, atemorizado, le había facilitado el menor, reseteó el dispositivo, se apoderó del mismo y se marchó, volviendo a intimidar a los menores, a los que dijo: "No me busquéis problemas, que Avilés no es muy grande y si quiero os vuelvo a encontrar porque me he quedado con vuestras caras".

Asimismo, sobre las 18.40 horas del día 13 de diciembre de 2020, el acusado se dirigió a otros dos menores, nacidos en 2003), que caminaban por la calle Fuero de Avilés y, tras preguntarles si tenían un cigarrillo, les conminó a entregarles todo lo que llevasen de valor.

Al sacar del bolsillo uno de elloos su teléfono móvil, marca Samsung, tasado pericialmente en 150 euros, el acusado le propinó un fuerte empujón y se lo arrebató de la mano. Acto seguido, cacheó al otro menor, sustrayéndole los dos euros que tenía, y abandonó el lugar, diciéndoles: "Y esto no se lo digáis a nadie, desfilando".

La Fiscalía considera que los hechos relatados son constitutivos de dos delitos de robo con violencia e intimidación de los artículos 237 y 242.1 del Código Penal. Concurre la agravante de reincidencia. El acusado se encuentra en prisión provisional por esta causa.

Y solicita que se condene al acusado, por cada uno de los dos delitos, a 4 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.