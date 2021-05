Sanitat anuncia que ja es pot triar entre atenció telefònica o presencial en sol·licitar cita prèvia

20M EP

NOTICIA

Els centres d'Atenció Primària de la Comunitat Valenciana ja han reprès l'oferiment d'atenció presencial quan es demana cita prèvia a través de l'APP GVA+Salut, de la web de Sanitat, cridant el centre o al 961 839 000. Les agendes per a aquesta modalitat assistencial estan operatives des d'aquest dilluns en centres de salut i consultoris, segons la disponibilitat de cada professional, tant per a Medicina de Família com a Infermeria, Pediatria o visites a la comare.