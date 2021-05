¿Cómo se contagia la Covid ahora en el mundo? Solo el 2% de los infectados son portadores del 90% del virus que circula

Un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de Colorado Boulder, en Estados Unidos, acaba de arrojar nuevas evidencias que ayudan a entender el comportamiento del SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la covid-19, y que, por consiguiente, pueden ayudar a tomar decisiones enfocadas al control de la pandemia. Tres nuevas conclusiones se extraen del trabajo, publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences de EE UU (PNAS). Una de ellas, la que da título a la investigación: solo el dos por ciento de las personas dan positivo en una prueba PCR -que diagnostica una infección activa por SARS-CoV-2- son los portadores del 90% de la carga viral que circula entre las comunidades o grupos sociales.

Este resultado corrobora la tesis de que hay pocos "superportadores" del virus que probablemente actúan como "superpropagadores del virus" y causan eventos de 'supercontagio' por cargar en su cuerpo el 90% de la cantidad de virus circulante. "Una tasa más alta de contagio por parte de 'superportadores virales' sería consistente con recientes análisis de rastreo de contactos que sugieren que del 80 al 90% de las infecciones son causadas por el 10-20% de las personas infectadas", explican los investigadores.

Este dato también concuerda con las tasas de transmisión "sorprendentemente bajas" que se han detectado entre compañeros de habitación, compañeros de escuela y convivientes en un mismo hogar, prosiguen los bioquímicos, que afirman que estos hechos pueden explicarse "si solo una pequeña fracción de las personas infectadas tienen cargas virales lo suficientemente altas como para facilitar la transmisión activa".

Según ha expresado en Twitter el doctor en Virología Javier Cantón, este dato es "brutal y muy gráfico", al tiempo que precisa que "la carga viral no es la misma durante todo el proceso. Un supercontagiador podría tener cargas virales normales en el momento de hacerle el test PCR. Pero un par de días después, podría ser muy peligroso estar a su lado".

Carga viral similar, diferente evolución

El trabajo, que se ha llevado a cabo con 72.500 muestras de saliva de estudiantes del campus recogidas entre agosto y diciembre de 2020 -cuando la variante 'británica' B.1.1.7 todavía no era predominante-, revela también que las cargas virales de pacientes hospitalizados por covid-19 son similares a las de los estudiantes asintomáticos muestreados en el campus universitario de Colorado Boulder.

De las 72.500 pruebas realizadas -todas a personas que no presentaban síntomas asociados a la covid-19 en el momento de la recolección, 1.405 dieron positivo. "La distribución de cargas virales observada en nuestra población universitaria asintomática fue indistinguible de lo que se ha reportado en poblaciones hospitalizadas" por covid-19, revelan los investigadores.

Comparación de la carga viral en sintomáticos hospitalizados y asintomáticos de la covid-19. PNAS

Esta conclusión, para Cantón, significa que "estamos rodeados de potenciales hospitalizados. Pero ¿qué hace 'mal' su cuerpo para llegar ahí? Poco sabemos aún", lamenta. En otras palabras, "como la carga viral no determina la gravedad de la covid-19, un asintomático puede que sea una bomba viral andante, un supercontagiador".

En este sentido, "la gran incógnita" para Javier Cantón es "¿cómo puedes tener carga viral alta y estar bien pero contagiar a otro que, con poca carga, vaya a la UCI? Se han publicado cosas. Tiene un componente genético. También depende de la manera de luchar de nuestro sistema inmunitario. Algo de inmunidad cruzada con otros coronavirus puede influir. Resumen: no lo sabemos, puede que tú vayas a la UCI, así que protégete hasta que te vacunes", ha zanjado el bioquímico en un hilo de Twitter.

El 50% de los positivos no son contagiosos

El tercer hallazgo de los investigadores estadounidenses ha revelado que la mitad de las personas que dan positivo en un test de SARS-CoV-2 no son contagiosos. Según recoge este estudio, "independientemente del estado sintomático, aproximadamente el 50% de las personas que dan positivo en la prueba del SARS-CoV-2 parecen estar en fases no infecciosas de la infección debido a que tienen cargas virales bajas en un rango del cual rara vez se han aislado virus vivos".

Para llegar a esta conclusión, el equipo midió los niveles del Ct de las muestras que dieron positivo en SARS-CoV-2. El Ct es el umbral de ciclo (cycle threshold, en inglés) y se correlaciona inversamente con la carga viral -cuanto más alta la Ct, menos virus; o al revés: cuanto más bajos son los valores del Ct, niveles virales más altos y mayor contagiosidad-.

"Vale la pena tratar a todos los positivos por PCR como contagiosos"

Esta información, para Cantón, es "polémica" porque "estamos confinando a todos los positivos", independientemente de su nivel de contagiosidad. Sin embargo, el virólogo explica que "se hace así porque no es viable estudiar en cada caso si tienen virus infectivo" y recuerda que "los países que mejor están saliendo de ella no es porque estén buscando a los contagiosos entre los positivos por PCR". Y, dado que la carga viral varía durante el proceso de infección, considera que "vale la pena tratar a todos los positivos por PCR como contagiosos".

Como conclusión, los investigadores estadounidenses afirman que "es imperativo que encontremos 'superportadores' de virus y les informemos sobre su estado de infección de forma rápida, fácil y accesible".