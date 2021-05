Hovik Keuchkerian protagonitza la "commovedora" 'Un obús en el corazón' en la Sala Off de València

Dirigit per Santiago Sánchez, Hovik -molt popular per sèries com a 'Antidisturbios' i 'La casa de papel'- torna a interpretar la que va ser la seua primera obra dramàtica en l'escenari després d'omplir durant cinc mesos els Teatres Luchana de Madrid en plena pandèmia.

Ara és la Sala Off la que aposta per aquest monòleg "commovedor d'exili i desarrelament, que és la història autobiogràfica de l'autor de l'obra, però que també podria ser la del propi actor". Tant Hovik, de pare armeni i mare espanyola, com Mouawad van nàixer a Beirut i van haver d'abandonar el país a curta edat a causa de la guerra civil libanesa.

"Una història que trencarà cors i que farà reflexionar al públic que vinga al nostre espai", tal com apunta el director i fundador de la Sala Off, Pedro Giménez.

"El que m'ha passat des de que interprete a Wahab; tot el que Santiago Sánchez m'ha anat ensenyant, més totes les funcions que portem, és que sempre hi haurà una xicoteta part de Wahab en tots i cadascun dels personatges que jo faça perquè ja hi ha una part d'Hovik en Wahab i de Wahab en Hovik", comenta el protagonista de 'Un obús en el corazón' després de sis anys en escena amb interrupcions a causa d'altres compromisos professionals en els quals Hovik s'ha revelat com un dels actors del moment.

Per a Sánchez, "és gratificant quan els espectacles poden viure tant de temps perquè cobren tota la seua dimensió al llarg del recorregut, la qual cosa és impactant no solament per a l'artista, sinó també per a l'espectador".

Estrenada en 2014 i aplaudida per la crítica, 'Un obús en el corazón' explica la història de Wahab (Hovik Keuchkerian), un jove libanés resident al Canadà. Una nit freda, en una ciutat estranya, rep una telefonada enmig de la nit que desencadena un viatge interior ple de dolor, retrobament i redempció a través del temps i de l'espai. Encara que potser tot va començar quan va haver d'abandonar el seu país, la seua calor, el dia que va oblidar la forma del rostre de la seua mare, el dia que un obús li va perforar el cor.

TRANSICIONS TEMPORALS

Hovik, que abans que actor va ser boxador professional, desplega un ventall de personatges per a mostrar-nos a Wahab en quatre etapes de la seua vida al costat de la resta de figures que es creuen en el seu camí. L'adaptació i direcció de Santiago Sánchez concentra tota la càrrega dramàtica en Hovik mitjançant una escenografia senzilla i una il·luminació que determina l'espai i les transicions temporals.

Precisament, no solament en el text sinó també en la forma resideix la força del teatre de Wajdi Mouawad, un dels dramaturgs contemporanis "més excepcionals", autor també de l'aclamada 'Incendies'.

Amb una forma d'escriptura molt particular que impacta en el públic, Mouawad és capaç de traslladar el llenguatge cinematogràfic al teatre, barrejant en una mateixa escena flashbacks i present. Quan aquesta representació espai temporal es manifesta a través d'un únic personatge, com és el cas de Wahab en 'Un obús en el corazón', el resultat és sublim. "Quan l'actor veu, el públic veu", afirma Santiago Sánchez per a resumir la dramatúrgia de Wajdi Mouawad.