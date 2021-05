Anaya deja su cargo en el PPVAL para optar al congreso regional con críticas a la "doble vara de medir" de la provincial

Anaya denuncia que "para un candidato es incompatible ocupar un cargo en el PP y presentarse a liderar el partido y, para otros, la acumulación de cargos no es un problema", en alusión al presidente del PP de la provincia de Alicante y de la Diputación, Carlos Mazón, que ha anunciado también su candidatura.

No obstante, Anaya asegura, en un comunicado, estar "dispuesto a superar todos los obstáculos que me planteen para poder presentarme al Congreso y defender la democracia interna que nos hemos dado todos los afiliados al PP".

En esta línea, ha anunciado que presentará un escrito a la dirección nacional del PP y al Comité de Derechos y Garantías para ponerle de manifiesto el requisito "impuesto" por el PPVAL de renunciar a todos sus cargos para poder presentarse "mientras a otros candidatos no se les exige lo mismo".

Anaya, que ha reiterado su "firme" voluntad de presentarse al XV Congreso Autonómico del PPCV, ha anunciado que ha cumplido su palabra y ha dejado el cargo de coordinador del PPVAL para "tener vía libre" y presentarse al conclave popular que tendrá lugar el próximo 3 de julio, "tal y como le exigió la dirección provincial", señala en el comunicado.

Con ello, subraya que cumple tal y como se comprometió en el último Comité Ejecutivo Extraordinario convocado por el PPVAL "en el que se le obligaba a dejar todos sus cargos porque, según el órgano provincial, era incompatible optar a liderar el partido y al mismo tiempo ocupar un cargo en la dirección provincial".

Así, aunque asegura que no comparte la decisión de la dirección provincial, señala que está "dispuesto a superar todas las barreras y los obstáculos que le plantee para poder presentarse al Congreso y defender la democracia interna que nos hemos dado todos los afiliados al PP".

En esta línea, ha reclamado "limpieza e igualdad en el proceso" para todos los candidatos que opten a la Presidencia del PPCV porque considera que "no jugamos con las mismas cartas". "No hay ningún artículo del estatuto del partido que así lo exija", ha señalado Anaya, quien ha añadido: "No podemos permitir que se le ponga trabas a la democracia".