Natalia Ferviú se desahoga sobre las complicaciones de su embarazo: "He caído en la trampa de la culpa"

Ya está en la recta final de su embarazo y aunque la felicidad pueda llegar a embriagarle el juicio, hay momentos en los que no todo es color de rosa. Natalia Ferviú ha vivido recientemente unas complicaciones que han puesto en entredicho sus propias creencias acerca de la maternidad y ha decidido desahogarse.

Lo ha hecho, cómo no, a través de su Instagram (donde posee algo más de 400.000 seguidores), red en la que ha compartido sus reflexiones sobre cómo está siendo esta etapa que precede al nacimiento de su primer hijo junto a su pareja, Carlos Pereiro, vocalista de la banda Novedades Carminha.

Ferviú, de 39 años, publicaba una extraña imagen (un fotomontaje en el que un perrete aparece nadando junto a varios delfines en alta mar) y dejaba clara la analogía sobre sentirse una extraña en estos momentos. "[Emoji de delfín]: maternidad. [Emoji de perro]: yo", ilustraba.

"Pues nada, que el bebé a estas alturas se ha puesto de culete, y por mucho que una intente aceptar que son cosas que pasan, ha aparecido esa vocecilla que hace que te replantees si 'lo estás haciendo bien'", ha comenzado explicando la estilista tinerfeña.

"¡Puaj! Es alucinante cómo pesa eso de 'mala madre'. Quién me lo iba a decir a mí, tan liberal, tan moderna... Lo reconozco: he caído en la trampa de la culpa. Y lo peor es que cualquier argumento vale, ya sea 'esto me ha pasado por andar mucho creyendo que era bueno', o justo todo lo contrario: 'igual debería haber hecho más ejercicio...'", ha agregado Ferviú sobre sus propias diatribas.

Asegura que ha tratada "de no ser dura" consigo misma, de "no juzgarse", algo que sin embargo considera "tan difícil" porque "prácticamente a diario" alguien que puede que conozcas o puede que no, "tiene algo que decirte sobre tu maternidad".

"Desde valorar el aspecto de tu barriga, tu cuerpo o tu ropa, a dar por hecho cómo debes parir, si tienes o no que dar el pecho, si le parece bien o no el nombre que has elegido para el bebé... Bla bla bla. ¡Basta!", ha reclamado sobre esas opiniones que no ha pedido y que sin embargo le siguen dando.

"Afortunadamente", ha continuado, "tengo la suerte de poder desahogarme con mi gente —gracias—, pero he querido compartir esto por aquí porque a lo largo de este proceso me ha ayudado muchísimo escuchar y leer a otras mujeres que han estado o están pasando por lo mismo que yo". "Si es que... la cosa va de empatía", ha finalizado.

El post se ha llenado de comentarios que apoyan a la antigua colaboradora del programa Cámbiame (que se marchó por sus desavenencias con Pelayo Díaz).