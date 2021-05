El PP, a l'espera de triar nou síndic després de l'eixida de Bonig i incorporarà a Javier Zamora com a diputat

20M EP

NOTICIA

El grup 'popular' en Les Corts es manté a l'espera de triar al nou síndic que rellevarà a la fins ara portaveu, Isabel Bonig, després de la seua renúncia a seguir com a presidenta per no comptar amb la confiança de 'Génova'. Sí està clar que Javier Zamora serà el diputat que la substituirà per València.