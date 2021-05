March niega que la designación de la jefa de Inspección Educativa se haya hecho de forma irregular

Así ha respondido el conseller en el pleno del Parlament a la diputada del PP Núria Riera, quien ha insinuado que el Govern ha rebajado los requisitos necesarios para este puesto para poder contratar a Tudurí. "¿Esta es la ética y la transparencia del Govern en educación?", ha preguntado.

Por su parte, March ha defendido que el Ejecutivo autonómico ha seguido "perfectamente" una modificación del decreto "de forma adecuada y totalmente transparente". En este sentido, ha recordado que Educación se reunió con asociaciones y se informó a la comunidad educativa de este cambio.

"Cuando he nombrado a una persona de estas características ni he mirado su ideología política, ni nada. He mirado su categoría profesional, su rigor y su experiencia", ha asegurado el conseller, a la vez que ha destacado que en el Govern se ha "cumplido con la legalidad".

"Yo le puedo asegurar que no colocamos a nadie. Es una gran profesional y determinadas personas intentan llevar a cabo una acción rechazable", ha apuntado March, quien ha recordado la "manipulación e injerencia" del PP en esta cuestión cuando estaba en el Govern.

La diputada Riera ha cuestionado "por qué un director de primaria necesita cinco años de experiencia para ser director y en este cargo solo tres". Asimismo, ha preguntado por qué no se ha informado a los sindicatos de este cambio y "no ha publicado ni la tramitación del decreto ni la convocatoria de la plaza".