Acaip-UGT denuncia que una avaria a Picassent deixa sense aigua corrent a més de 1.000 interns i 400 treballadors

L'incident es va produir ahir a la vesprada en rebentar una canonada, la vàlvula d'entrada que subministra aigua a la zona de la Unitat de Preventius i al Centre d'Inserció Social Torre Espioca, situats en el complex de Picassent.

Com a conseqüència, més de 1.000 interns de la unitat i prop de 400 empleats "no tenen aigua ni per a beure, ni per a preparar el menjar, ni per a dutxar-se, ni per a realitzar tasques de neteja ni tan sols per a anar al lavabo" ha criticat el sindicat.

"Donada la importància de l'avaria, es desconeix quan podrà ser reparada perquè és necessària la intervenció de maquinària d'obra pesada. Tampoc se sap si es podrà realitzar algun tipus de pegat per a aconseguir un mínim subministrament", ha agregat. En l'Unitat de Compliment, malgrat que és una edificació més antiga, sí que hi ha aigua.

Sobre aquest tema, des d'Institucions Penitenciàries han assegurat a Europa Press que hi ha una empresa treballant en l'avaria i està intentant fer una reparació d'urgència. Mentrestant s'ha traslladat al centre un camió cisterna d'aigua per al menjar, llavat de safates i les coses més necessàries. Confien que entre hui i demà estiga tot normalitzat.

"DEFICIENT CONSTRUCCIÓ"

Acaip-UGT ha lamentat que aquesta nova incidència demostra, "una vegada més", la "deficient" construcció de la Unitat de Preventius del Centre Penitenciari de València que "el mes de novembre passat es va veure inundada per una tempestat, la qual cosa va provocar que es quedara sense llum en inundar-se la zona on estan situats els generadors".