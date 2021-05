El PP exige la dimisión de Ábalos por su presunta "interferencia" en el rescate a Plus Ultra: "Le sacaron las vergüenzas"

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha pedido este martes la dimisión del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, al considerar que los técnicos de su Ministerio "le han sacado las vergüenzas" asegurando que hay una presunta "interferencia" en el rescate a la compañía aérea Plus Ultra.

"Lo sucedido con Ábalos es de gravedad, por eso pedimos su dimisión", ha proclamado Maroto en una rueda de prensa desde el Senado al ser preguntado por una información publicada en 'El Mundo' que asegura que el ministro de Transportes apoyó con un segundo informe el rescate de Plus Ultra.

Según ha censurado el dirigente 'popular', Ábalos prometió también, como con el 'caso Delcy', "que él no tenía nada que ver con la subvención a Plus Ultra y hoy los propios técnicos le han sacado las vergüenzas, han dicho que está detrás del dedazo a Plus Ultra".

Por ello, insisten desde la dirección del PP en pedir la dimisión de José Luis Ábalos ante su "presumiblemente interferencia" de que haya un "interés personal" en que esta aerolínea, "que solo tiene un avión", reciba una subvención de 34 millones.

"¿Cómo vamos a creer en la transparencia en la adjudicación del resto de fondos europeos del Gobierno si hay dentro ministros como Ábalos que mienten para tapar la participación y la inclinación a proyectos que ellos consideran oportunos?", se ha preguntado el portavoz del PP en el Senado.

En este contexto, Maroto ha avanzado esta petición de dimisión que, según ha dicho, está consensuada con la dirección del PP ante las nuevas informaciones relacionadas con el rescate a la aerolínea Plus Ultra.