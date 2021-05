Un centenar de inspectores de educación en CyL reflexiona sobre su papel frente al abandono escolar temprano

Dicho análisis se realizará en el marco de las III Jornadas organizadas por la Unión Sindical de Inspectores de Educación de Castilla y León (USIECyL).

Según los datos arrojados por la Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa de Abando Escolar Temprano de Castilla y León se sitúa en un 15,4%, algo inferior a la media nacional, que asciende hasta un 16% en 2020.

A pesar de que estos datos suponen un descenso y una mejora respecto al año anterior al acercarse al objetivo que la Unión Europea fijó para el Estado español en 2020, aún se encuentra lejos de la tasa media de abandono escolar temprano de ésta, que se encuentra en el 10%.

Por este motivo, además de por ser uno de los objetivos principales perseguidos por la LOMLOE, y con el fin de promover actuaciones encaminadas a la reducción de la citada tasa, tanto en Castilla y León como en el resto del territorio nacional, es por lo que USIECyL, consciente de la importancia de la reducción del abandono escolar temprano y el papel fundamental que puede tener la Inspección de Educación como nexo entre los distintos sectores de la comunidad educativa, ha elegido este tema para reflexionar sobre las posibles actuaciones e intervenciones de los inspectores de cara a fomentar la merma del abandono escolar en las terceras jornadas organizadas.

USIECyL cree firmemente en el relevante papel de la Inspección de Educación en el abandono escolar temprano y lleva tiempo trabajando en el tema a través de la coordinación del Proyecto Europeo 'Stopping early school leaving as a means to promote social and work inclusion', en el que participan varios inspectores de la Comunidad.

En el desarrollo de las jornadas se reflexionará sobre el aprendizaje a lo largo de la vida, la orientación vocacional, los derechos de la infancia y la atención al alumnado en situación de vulnerabilidad, además de tomar conciencia de los planes de actuación que se están desarrollando en distintas comunidades autónomas con el fin de disminuir las tasas de abandono escolar temprano.

Un papel destacado tendrá la reflexión sobre los sistemas de cualificación permanente y la Formación Profesional Básica o Media, al entender estos como un pilar fundamental en la estrategia para paliar el abandono escolar temprano.