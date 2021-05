Arrepleguen més de 1.200 quilos de residus plàstics en una jornada de voluntariat en la marjal d'Alfafar

A causa del confinament, aquest espai protegit està cada vegada més freqüentat per esportistes i vianants que fugen de la capital, i troben en l'Albufera un espai on gaudir de l'aire lliure. La conscienciació és "imprescindible" per a evitar que es generen residus que afecten a la flora i fauna del lloc.

"Del parc natural gaudim tots i l'objectiu és que es mantinga net. La brossa s'acumula sobretot en les séquies, de les séquies passa l'albufera i de l'albufera al mar", declara el president del club de caçadors d'Alfafar, Jorge Zaragoza.

En total, aquest diumenge van acudir a la cita més de 80 assistents, en la seua majoria xiquets acompanyats amb els seus pares. Durant les quatre hores que va durar la iniciativa es van arreplegar en les principals séquies més de 1.200 quilos de residus que van ser reciclats en l'ecoparc.

"Estem molt orgullosos de l'acolliment que ha tingut la iniciativa i recomane a tots els clubs que la realitzen en les seues zones acotades. Els caçadors estem sempre disposats a contribuir pel medi ambient i hem de donar exemple a la societat", proclama el president del col·lectiu.

Es tracta de la primera vegada que el club de caçadors d'Alfafar se suma a aquestes jornades. La junta directiva del Club es va encarregar de realitzar els grups de voluntaris, guiar-los per les séquies i arreplegar les deixalles de les zones més inaccessibles.

"Com a mínim cada dos anys s'haurien de realitzar aquestes jornades per a evitar que la brossa s'acumule. Nosaltres hem tingut la iniciativa, però la resta d'associacions i clubs deurien solidaritzar-se i contribuir a la preservació de l'Albufera", expressa, per la seua banda, el vicepresident del club, Carlos Salcedo.

Aquestes jornades de neteja, a més de reduir la brossa dels espais naturals, són imprescindibles per a conscienciar a la població de la necessitat de cuidar i respectar el medi ambient. "De nosaltres depèn que els nostres mars i muntanyes estiguen lliures de plàstics, cada aportació compta", conclou Zaragoza.