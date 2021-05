El preu mitjà del vehicle d'ocasió a la Comunitat Valenciana puja un 1,6% a l'abril i se situa en els 16.880 euros

Per províncies, Castelló ha sigut la que ha experimentat un major increment en el preu mitjà del VO (+3,1%), situant-se en els 15.155 euros. València ha experimentat una pujada del 1,7% fins a aconseguir un preu de 17.286 euros i Alacant ha augmentat el seu preu un 0,8% i s'ha situat en 16.651 euros.

Així mateix, segons les dades facilitades per l'Ideauto (Institut d'Estudis d'Automoció) el nombre de vehicles d'ocasió venuts a la Comunitat Valenciana ha sigut 19.404, un -7,2% menys que el mes anterior.

En el conjunt del país, el preu mitjà del vehicle d'ocasió s'ha situat a l'abril en 16.642 euros, un 0,3% més que al març, i segons Ideauto s'han venut un total de 184.506 cotxes d'ocasió, la qual cosa representa un descens del -7,6% respecte a març, però un augment del 4,3% respecte el mateix període de 2019 (les dades d'abril de 2020 no són representatius donada la situació pandémica).

El preu mitjà d'oferta del vehicle d'ocasió ha pujat en la majoria de comunitats autònomes a l'abril, excepte a Castella-la Manxa, amb un descens del -0,1% i un preu de 14.333 euros, Castella i Lleó (-1,9% i un preu de 16.129 euros), Madrid (-0,6% i un preu de 16.915 euros), i Navarra, que ha experimentat un descens del -0,7% aconseguint els 17.753 euros i situant-se com la CCAA més cara.

La Rioja ha sigut la regió on més ha augmentat el preu mitjà del vehicle d'ocasió a l'abril, amb una pujada de el 1,9% i un preu de 15.563 euros.

CREIX L'OFERTA DEL VO ELÈCTRIC FINS A REPRESENTAR EL 4%

Aquest quart mes de l'any, l'oferta d'elèctrics i híbrids s'ha situat en el 4% del total, augmentant lleugerament respecte al mes anterior (0,6%). La Comunitat Valenciana ha registrar el percentatge més alt.

Del total d'oferta de vehicles d'ocasió, el 58% dels anuncis corresponen a vehicles dièsel, mentre que els vehicles de gasolina han copat el 38% del total de l'oferta.

D'altra banda, els vehicles de menys de 5 anys han representat el 58% del total de l'oferta, quan el mes anterior representava el 57,1%, sent la franja compresa entre 1 i 3 anys d'antiguitat la més nombrosa (33%). Si ens fixem en l'oferta segons el quilometratge dels vehicles, la majoria dels oferits a la Comunitat Valenciana segueixen sent els de més de 80.000 Km (63%) -sent els vehicles amb més de 100.000 km la més representativa (40%)-.

L'oferta de vehicles amb menys de 20.000 quilòmetres ha copat aquest mes el 15% del total de vehicles oferits en coches.net.

LES VENDES DEL VO CAUEN UN -7,2%

Les vendes de vehicles d'ocasió a la Comunitat Valenciana han caigut a l'abril situant-se en 19.404 VO venuts, la qual cosa significa un -7,2% menys que al març. Per tipus de combustible, tornem a constatar que entre els VO venuts en el quart mes de l'any, els dièsel copen la major part, concretament el 56,5%.

El 40,6% corresponen a vehicles gasolina, mentre que el 2,9% restant de les vendes correspon a vehicles híbrids i elèctrics. El 56,7% de les vendes de vehicles d'ocasió a la Comunitat Valenciana corresponen a cotxes amb més de 10 anys.

SUPERVENDES D'ABRIL A LA COMUNITAT

Els supervendes a la Comunitat Valenciana a l'abril han sigut el Ford Focus (amb 813 unitats venudes a l'abril i una mitjana d'edat de 12 anys), el Renault Mégane (671), el VW Golf (623), el Seat Ibiza (520) i el Seat León (432 unitats i una edat mitjana de 10,5 anys).