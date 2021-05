SOS Turismo Rural se concentra el domingo frente a la Junta para defender unos aforos justos para el sector

Bajo el lema 'Por un turismo rural seguro y económicamente viable', cientos de trabajadores y propietarios de alojamientos rurales pondrán de manifiesto su descontento contra el "agravio comparativo" que se está realizando desde la Junta de Castilla y León, principalmente con las restricciones de aforo y núcleos de convivencia, mucho más drásticas, que con otro tipo de establecimientos como restaurantes, bares u hoteles.

Ponenen como ejemplo que un grupo de seis personas "no convivientes" pueden comer dentro de un local en un restaurante sin mascarilla en una misma mesa en nivel de alerta 4, luego podrían pernoctar sin problema en una vivienda particular o en un hotel, pero no podrían alojarse en casas rurales y viviendas de uso turístico.

También denuncian diferencias entre las distintas comunidades autónomas, y lo que la plataforma exige es igualdad de condiciones en todos los ámbitos para el sector, "puesto que las reservas se discriminan a favor de las CCAA donde menos limitaciones se exigen en este momento".

Las principales reivindicaciones que exige la Plataforma SOS Turismo Rural Castilla y León es que se revisen las nuevas limitaciones de aforo en esta desescalada, que se establecen actualmente en "ocho plazas el máximo de ocupación de los alojamientos rurales", independientemente del número de habitaciones o de los metros cuadrados de la capacidad alojativa que la Consejería de Turismo les concedió en su inscripción, y que se elimine el límite también máximo de dos grupos de convivencia estable.

Todo ello teniendo en cuenta que esta limitación de convivientes se exige durante todos los niveles de alerta, hasta el 1 inclusive, requisito que no se establece para ningún otro sector, ya sea alojativo, de ocio o de restauración.

Desde la plataforma se quiere hacer un llamamiento para que se una libremente cualquier persona que apoye sus reivindicaciones, puesto que son muchos los empleos del entorno rural que dependen de esta actividad.