La campanya per a liderar el PPCV arrancarà el pròxim 15 de maig

El Comité Organitzador del XV Congrés (COC) del Partit Popular de la Comunitat Valenciana COC ha aprovat els models per a la presentació, física i telemàtica que han de complementar els afiliats que desitgen participar en el procés electoral, el model per als precandidats i el calendari provisional en el qual es fixen els terminis marcats en el reglament d'organització del congrés.

A més s'han distribuït els 757 compromissaris aprovats per la Junta Directiva Regional entre les tres províncies: a la província d'Alacant li corresponen 359, a la de Castelló 125 i a la de València 273. A eixos 757 compromissaris cal sumar els 197 nats per ser membres de la Junta Directiva Regional, els membres del Comité Organitzador del Congrés i els 31 de Noves Generacions, detallen els 'populars' en un comunicat.

Per a poder exercir el dret al sufragi que els estatuts els reconeixen han d'estar al corrent del pagament de la quota de l'exercici del 2021.

PRESENTACIÓ D'AVALS

El COC recorda que el termini per a la presentació d'avals finalitzarà el pròxim dia 14 a les 20.00 hores i podran ser presentats en qualsevol de les tres seus provincials del partit on estaran presents els membres del COC que els custodiaran i que eixe mateix divendres els comprovaran i proclamaran el nom dels candidats que participaran en el procés electoral.

Fins al moment han anuncieu la seua intenció de concórrer al procés l'alcalde d'Aiora, José Vicente Anaya, i el president de la Diputació d'Alacant, Carlos Mazón. La presidenta dels 'populars' valencians, Isabel Bonig, no optarà a la reelecció al no comptar amb el suport de 'Génova'.

El Comité Organitzador també ha acordat que el termini per a formalitzar el pagament de la quota per a estar al corrent del pagament necessari per a poder participar en el procés electoral finalitza 72 hores abans de la data de les votacions que en una pròxima reunió fixarà el COC.

D'altra banda, el COC del Partit Popular de la Comunitat Valenciana ha designat a la portaveu de la formació a Castelló, Begoña Carrasco, i a l'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, com les persones encarregades de desenvolupar la ponència 'La Comunitat en el Centro'.