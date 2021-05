González Tovar: "a menos de 48 horas de los terremotos ya estaba publicado un Real Decreto para la reconstrucción"

Entre el "acumulo de actuaciones", ha recordado que el Gobierno de España se ocupó de la construcción, los alquileres, la rehabilitación de las viviendas o la situación de emergencia que había en ese momento. También recogió exenciones fiscales, como el IBI, que fue una medida del Gobierno de España que eximía de su pago a los lorquinos y el Ayuntamiento "no solo no perdía ni un euro, sino que el Gobierno central lo pagaba en nombre de los vecinos".

En declaraciones a Onda Regional recogidas por Europa Press, González Tovar ha recordado que se hizo una comisión interministerial en la que todos los departamentos de la Administración del Estado se reunían de mayo a septiembre seis veces -la séptima fue en Lorca- para poner en común que podían hacer cada uno de ellos para solucionar el problema de Lorca.

"Ver la mesa en la que se reúne habitualmente el Consejo de Ministros llena de altos cargos trabajando por Lorca era algo que, como murciano y como lorquino de adopción, me llenaba de satisfacción y, sobre todo, me emocionaba", ha señalado.

Cuando dejó la Delegación del Gobierno, recuerda que tenía un cálculo de más de 777 millones de euros que ya estaban, o bien recibidos en Lorca o en trámite de ser recibidos, y el consorcio de seguros iba "engordando semana tras semanas la cifra de dinero" a pesar de que "tuvo las dificultades lógicas de que las valoraciones nunca satisfacen a todos".

También ha recordado el plan director de bienes y patrimonio histórico que se hizo valorado en 52 millones de euros y que "hubo una premura por parte del Ministerio de Cultura en ponerlo en marcha". También explica que "se empezaban a ver soluciones y cómo se cerraban los campamentos" de damnificados. Sobre todo, recuerda que "se seguía insistiendo en que Lorca no se olvidara".

Ha reconocido de forma crítica que, en algunos casos, la respuesta fue "más lenta de lo que debía haber sido" y, en otros casos, "se ha tardado mucho en poner esas soluciones". Pero asegura que el intento de responder a las soluciones una a una le mantuvo en Lorca "todo ese tiempo y después".

CONSENSO EN LAS ACTUACIONES

Ha considerado que en aquel momento "estaba claro que había un gran problema encima de la mesa" y se tomó la "gran decisión" de unir fuerzas para resolverlo, algo que, a su juicio, "debería ser siempre así" pero los "avatares políticos dan en cada momento sus frutos". No obstante, se ha mostrado convencido de que se volverá a esa vía "más pronto que tarde".

En esa vía tienen que estar presentes, a su juicio, dos elementos "clave" como son el Gobierno "que tiene que dar cabida a todas las opiniones", pero también la oposición "que quiere estar en el consenso y apoyar". A su parecer, cuando algo es responsabilidad de más de uno "se diluye la responsabilidad" y es "más difícil conseguir los objetivos de forma clara".

González Tovar cree que ahora mismo se están viviendo momentos de "más crispación", algo que "no es bueno" y considera que el "gran reto" es conseguir llegar a "grandes acuerdos". Ha puesto como ejemplo la renovación del CGPJ, que lleva dos años y medio sin renovarse y es "inaceptable" porque "no es bueno para nuestra democracia".

SITUACIÓN DEL PSRM

Al ser preguntado por la situación del PSRM, González Tovar cree que sigue "batallando" para que los ciudadanos le vean como "la opción de gobierno que es" y para "demostrar que nuestra actitud ante los problemas que tiene la Región sería muy diferentes a las soluciones que ahora mismo se les están dando".

"Ganamos las últimas elecciones autonómicas, pero no pudimos gobernar porque después de ganar hay que conseguir pactos y el PP consiguió más apoyos, pero seguiremos trabajando porque, en el Gobierno o en la oposición, si uno es coherente, tiene las ideas claras y ofrece las mejores alternativas, al final se consigue el objetivo", ha subrayado.

González Tovar ha reconocido que ahora mismo no se plantea volver a la política "ni de pasada", ahora que está jubilado y está haciendo cosas que le apetecían hacer. "Pero lo cierto es que de la política no se olvida uno nunca, porque para mí es compromiso público", ha señalado. "Mi objetivo primero es no estorbar, que eso siempre es una cosa muy importante: ejemplos tenemos ahí de gente que se ha ido y, a para mi gusto, estorba más de la cuenta", ha concluido.